MG Hadirkan Solusi Kendaraan Hijau MG4 EV di Kota Pekanbaru

MG (Morris Garages) Indonesia,menunjukkan komitmennya dalam mendukung program lingkungan hijau di Indonesia dengan memperkenalkan MG4 EV dalam acara 'Drive the Happiness with MG4 EV' yang diadakan di Mall Living World Pekanbaru.

Perkenalan MG4 EV dilakukan dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Riau dan PLN untuk membahas pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, dengan tujuan memfasilitasi transisi masyarakat menuju solusi transportasi ramah lingkungan di kota yang juga dikenal sebagai 'Kota Bertuah'.

"Program Riau Hijau yang digagas oleh Pemerintah Kepulauan Riau merupakan program lingkungan hijau yang penting untuk mendorong masyarakat beralih ke solusi kendaraan ramah lingkungan. Kami bangga dapat ikut mendukung program elektrifikasi pemerintah bersama dengan otoritas setempat. Dengan memegang komitmen Evolution Forward, MG akan terus memberikan inovasi berkelanjutan yang revolusioner untuk menciptakan Pekanbaru yang lebih hijau dan sehat." ungkap Country Director MG Motor Indonesia Donny Septianto Kurniawan, Selasa (30/5).

MG4 EV merupakan langkah penting dalam mengubah pilihan transportasi menuju opsi yang tidak hanya bertenaga, namun juga ramah lingkungan. Mobil ini menawarkan kombinasi sempurna antara desain bergaya, performa yang kuat, dan teknologi canggih.

Dari segi teknologi, baterai MG4 EV memastikan jangkauan berkendara yang mencukupi hingga 425 km, memungkinkan pengemudi melakukan perjalanan jauh tanpa khawatir kehabisan daya. Dengan infrastruktur kendaraan listrik yang semakin berkembang di berbagai lokasi strategis di Indonesia,

MG4 EV dilengkapi dengan kemampuan fast charging, sehingga dapat mengisi daya dari 10% hingga 80% hanya dalam waktu 35 menit. Didukung oleh mesin listrik yang tangguh, MG4 EV memberikan akselerasi yang mulus dan bertenaga, mampu mencapai 0-100 km/jam dalam waktu 7,7 detik, tanpa mengorbankan lingkungan.

MG memberikan prioritas pada keselamatan dan kenyamanan pelanggannya. Komitmen ini terbukti dengan MG4 EV meraih rating bintang 5 dari Euro NCAP, otoritas global dalam penilaian keselamatan kendaraan. Fitur-fitur keselamatan seperti sistem pengereman ABS, EBD, dan

ESC, serta dual front airbag untuk pengemudi dan penumpang, menjadi bagian dari perlindungan yang diberikan oleh MG4 EV.

Selain itu, MG4 EV juga dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan canggih seperti Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, Lane Change Assist, dan Blind Spot Detection. Semua fitur keselamatan ini menjadikan MG4 EV sebagai kendaraan yang aman dan andal.

Tidak hanya memiliki performa yang unggul dan teknologi yang canggih, MG4 EV juga dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri pengemudi dan tetap terhubung dengan dunia sekitar.

Kabin interior yang mewah dengan sentuhan futuristik dilengkapi dengan sistem infotainment canggih berlayar sentuh 10,25 inci, serta fitur-fitur bantuan pengemudi yang meningkatkan keselamatan dan kenyamanan.

Selain itu, MG4 EV juga menawarkan fitur kenyamanan tambahan seperti Vehicle to Load (V2L), yang memungkinkan pengemudi untuk menggunakan MG4 EV sebagai sumber daya listrik untuk berbagai keperluan dengan kapasitas hingga 2,2 kW.

Kemampuan fitur ini juga terbukti dengan pencapaian rekor MURI, di mana MG4 EV digunakan sebagai sumber daya listrik untuk pertunjukan musik dalam ajang Periklindo Electric Vehicle Show 2023 (PEVS 2023).

Dengan sederet kelebihannya, MG4 EV berhasil meraih penghargaan EV Car of the Year yang bergengsi di Ajang AM Awards 2023 di Inggris. (RO/S-3)