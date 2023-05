DFSK dan Seres Sukses Tampil di PEVS 2023

USAI memperkenalkan merek Seres di ajang pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 pada 17-21 Mei 2023 lalu bersama merek DFSK, PT Sokonindo Automobile mengaku mendapat respons positif pengunjung serta meraih sejumlah apresiasi.

“Baik Seres dan DFSK mendapatkan sambutan yang luar biasa hangat dari para pengunjung PEVS 2023 dan masyarakat Indonesia. Kami meyakini bahwa kendaraan listrik merupakan solusi mobilitas di masa depan, dan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia akan terus tumbuh dan membesar seiring dengan kesiapan dari segala aspek,” ungkap Marketing Head PT Sokonindo Automobile Achmad Rofiqi, Selasa (23/5).

Merek Seres yang tampil untuk pertama kalinya di PEVS 2023 dan pasar otomotif nasional menghadirkan Seres E1 berhasil menarik perhatian para pengunjung serta atensi masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan masukan-masukan positif yang diberikan oleh para pengunjung PEVS 2023 serta sejumlah calon konsumen yang menyatakan minatnya terhadap Seres E1.

PT Sokonindo Automobile juga mencatat sudah ada 55 orang calon konsumen yang melakukan booking Seres E1 walaupun belum secara resmi diluncurkan. Selain itu, sudah tercatat ada 1.100 orang yang menunjukan minatnya terhadap Seres E1 dan menjadi hot prospect mobil listrik ber-body compact tersebut.

“Seluruh data-data yang kami kumpulkan ini bisa menjadi langkah awal yang baik bagi Seres untuk memasuki pasar otomotif nasional. Terbukti dengan kehadiran booth Seres di PEVS 2023 berhasil menarik perhatian dan minat konsumen akan kendaraan listrik yang dimiliki ditampilkan,” ujar Achmad Rofiqi.

DFSK Gelora E Raup Ratusan SPK

Selain Seres, DFSK juga berhasil meraih hasil positif di PEVS 2023. Kehadiran DFSK Gelora E sebagai kendaraan niaga ringan pertama berbasis listrik di Indonesia berhasil meraup 150 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) selama pameran berlangsung. Masing-masing sebanyak 80 unit DFSK Gelora E model minibus dan 70 unit DFSK Gelora E model blind van.

DFSK Gelora E sendiri merupakan kendaraan listrik berbasis baterai yang sudah diproduksi di Indonesia, tepatnya di Cikande, Serang, Banten dan memiliki harga yang terjangkau bagi para pengusaha di dalam negeri.

Di ajang PEVS 2023, baik Seres dan DFSK juga mendapatkan penghargaan dari Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo). masing-masing adalah Favorite EV Car Brand Launch untuk Seres, Favorite New Comer EV untuk Seres E1, Most Affordable EV Commercial Car untuk DFSK Gelora E, dan Favorite EV Pick Up untuk DFSK EC31. (RO/S-3)