PEVS 2023 Gaet 30 Ribu Lebih Pengunjung Raup Transaksi Hingg Rp289 Miliar

PERKUMPULAN Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) dan Dyandra Promosindo menutup perhelatan PEVS 2023 dengan sukses. Selama lima hari berturut-turut (17-21 Mei 2023), gelaran PEVS 2023 di JIExpo Kemayoran berhasil menjalankan misinya sebagai media interaktif bagi produsen, penjual, dan konsumen untuk saling berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan mengeksplorasi terobosan terbaru dalam industri otomotif, khususnya kendaraan listrik.

Panitia penyelenggara dengan bangga mengumumkan total 30.700 jumlah pengunjung yang hadir meramaikan dan merasakan pengalaman ekosistem hijau kendaraan listrik dalam acara ini. PEVS 2023 menampilkan beragam kendaraan listrik, termasuk mobil, sepeda motor, skuter, dan sepeda listrik, menyajikan deret atraksi menarik hingga mewadahi panggung edukasi wawasan kendaraan listrik.

Pengunjung dapat merasakan sensasi mengendarai kendaraan-kendaraan ini melalui uji coba langsung, sementara para ahli industri memberikan wawasan yang berharga tentang teknologi terkini dan masa depan kendaraan listrik.

Ketua Umum Periklindo Moeldoko menyampaikan, PEVS 2023 dirancang tidak hanya sebatas ajang penjualan kendaraan listrik semata, melainkan juga menjadi ajang sosialisasi kebijakan dari pemerintah untuk keberlangsungan kendaraan listrik dan edukasi kepada masyarakat umum terhadap upaya pemerintah termasuk juga BUMN untuk menciptakan berbagai terobosan dalam mempercepat perkembangan ekosistem kendaraan listrik tanah air.

"Harapan itu telah berhasil diwujudkan PEVS 2023," imbuh Moeldoko saat penutupan PEVS, Minggu (21/5). ia juga berharap PEVS ke depannya bisa menjadi acara yang lebih besar lagi.

Project Manager Dyandra Promosindo Rudi MF menyampaikan, penyelenggaraan PEVS 2023 untuk sementara berhasil membukukan total transaksi Rp289 miliar dari 81 brand yang berpartisipasi, dan masih akan terus bertambah saat data transaksi akhir berhasil terkumpul.

Penutupan perhelatan PEVS 2023 juga semakin meriah dengan dibacakannya pengumuman pemenang penghargaan terbaik bagi para peserta.

Kategori Roda Empat

- Best Booth Activity: MG

- Best Booth Car <200 SQM: MG

- Best Booth Car >200 SQM: Wuling

- Best Electric City Car: Wuling Air ev

- Favorite EV Car Brand: Seres

- Best Luxury Electric car: BMW iX

- Favorite EV Display: Wuling Binggo

- Favorite EV Bus: MAB Electric Bus MD 8E Crossx

- Favorite EV Pick Up: DFSK EC31

- Favorite EV Truck: MAB Electric Low Entry Truck Aquila

- Favorite Favorite New Comer EV: Seres E1

- Most Affordable EV Commercial Car: DFSK Gelora E



Kategori Roda Dua

- Best Booth Activity: Volta

- Best Booth Motorcycle: Kymco

- Best EV Motorcycle Promo: Davigo

- Best EV Support: Smartby

- Favorite EV Motorcycle Launch: Keeway Anne

- Favorite New Comer EV Motorcycle Brand: Saige

- Favorite Prototype EV Motorcycle: Kymco Mo One

- Favorite Sport EV Motorcycle: Rakata NX8

- Most Affordable EV Motorcycle: Volta 401

- Most Functional EV Scooter: Smoot Tempur

- Most Local EV Motorcycle Content: Gesits

- Most Long Range EV Scooter: Selis E-Max Long Range

- Favorite EV Scooter Classic: Greentech New VP



Kategori Industri Pendukung

- Best Outdoor Activity dimenangkan oleh EV Fire Extinguish by FAST

- Best Booth Supporting Industry dimenangkan oleh Voltron



Kategori Sponsor dan Penghargaan Khusus

- PLN

- Mandiri Tunas Finance

- FAST

- Kapal Api

- Authenticity

- Kementerian BUMN



Pemenang Miss PEVS 2023

- Miss PEVS 2023 : Angela dari Wuling

- Best Talented : Febriana Sugianto dari MAB

- Best Costume : Samantha Putri Fandy dari FAST

- Favorite PEVS Catwalk 2023 : Airen Lauwindy dari Benelli Keeway

(RO/S-3)