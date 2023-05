Jelajah Malang - Solo Bersama Wuling Alvez 

SABANYAK 20 media, terbang menuju Kota Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti test drive SUV kompak terbaru Wuling Alvez yang dikemas dalam rangkaia acara bertajuk 'All at Once Driving Experience', pada 22-23 Mei 2023. Rangkaian kegiatan jurnalis test drive kali ini mengambil rute Magelang - Kediri - Solo.

Cuaca yang panas, tidak melunturkan rombongan jurnalis untuk mengikuti perjalanan yang dimulai dara Bandara Abdul Rachman Saleh, Solo, menggunakan Alvez ‘Style and Innovation in One SUV' Wuling Alvez EX. Rute kawasan pegunungan dipilih untuk menguji langsung kendaraan yang pertama kali diluncurkan Februari lalu di ajang Indonesia International Motor Show 2023.

Destinasi pertama adalah Rockhills Bistro & Cafe di daerah Batu, Malang. Di sana para jurnalis dapat merasakan kemudahan parkir melalui dukungan fitur Rear Parking Camera with Dynamic Trajectory.

Perjalanan berlanjut menuju Restoran Keboen Rodjo yang berlokasi di Kota Kediri. Di rute ini, Wuling Alvez benar-benar diuji melewati kontur pegunungan yang diwarnai berbagai kondisi permukaan jalan yang beragam. Mulai dari lantai aspal mulus, hingga jalan aspal berlubang dan jalan aspal hasil tambal-sulam.

Kondisi lalu lintas yang ramai dikombinasi minimnya lebar badan jalan menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menyelasaikan rute itu dengan aman. Ditambah banyaknya pemotor yang sesuka mereka melaju di jalan raya seolah tidak peduli keselamatan mereka sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, sesekali Director Training Safety Defensive Consultant (SDCI) Sony Susmana yang ikut di acara itu beberapa kali mengingatkan seluruh anggota rombongan untuk selalu waspada dan tetap menjaga keselamatan berkendara.

Kami juga harus pandai-pandai memainkan roda kemudi, hingga ritme pijakan pada pedal akelerator dan rem saat menyusuri jalan berliku, naik turun, khas karakter kawasan pegunungan. Untungnya, roda kemudi Alvez memiliki karakter yang presisi sehingga tidak sulit mengendalikan Alvez di medan seperti itu.

Wuling Alvez ditenagai oleh mesin 4 silinder DVVT, DOHC yang serupa dengan Confero, namun tenaganya lebih besar yaitu 105 hp pada 5.800 rpm dan torsi 143 Nm antara 4.000-4.600 rpm. Transmisinya menganut model CVT (EX) dilengkapi mode Sport dan 'sequential shift' untuk memberikan sensasi ala transmisi manual.

Karena bertransmisi CVT, kendaraan ini memiliki karakter akselerasi yang 'mengayun'. Untuk mengurangi gejala itu, cukup dengan menggeser tuas transmisi ke mode sport agar tenaga terasa sedikit lebih solid dibandingkan pada mode D plus tanpa ragu membenamkan pedal akselerator saat mendahului kendaraan lain atau melahap jalan menanjak.

Meliuk-liuk menyusuri jalan berkelok di kawasan pegunungan, suspensinya cukup ampuh meredam guncangan, termasuk saat merambah jalanan 'keriting' sehingga kendaraan tetap stabil, termasuk bagi penumpang di bangku belakang. Kenyamanan menikmati pemandangan alam menjadi lebih leluasa berkat keberadaan electric sunroof-nya.

Dari Kediri, rombongan bergerak menuju Kota Solo. Berkendara pun semakin seru karena didukung oleh sistem hiburan yang ada di head unit 10,25”. Beragam fitur berkendara pun dapat dioperasikan dengan mudah melalui Wuling Indonesian Command (WIND). Di Solo, kami singgah untuk makan malam di A&M Co yang menawarkan konsep one stop dining experience, diiringi live music dan kepiawaian DJ merangkai kompilasi musik enerjik. Perjalanan hari itu ditutup dengan beristirahat di Swiss-Belhotel Solo.

Pada hari kedua, rekan media melakukan perjalanan dengan destinasi wisata sejarah De Tjolomadoe sekaligus makan siang bersama sebelum menuju Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo untuk kembali ke Jakarta. (S-3)