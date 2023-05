Bridgestone Indonesia Kembali Sabet Gold Champion - Indonesia WOW Brand Award 2023

PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) mengumumkan keberhasilannya meraih penghargaan Gold Champion – WOW Brand Award sebagai produk terbaik untuk kategori Car Tire (mobil penumpang) pada ajang 8th WOW Brand Festive Day yang diselenggarakan oleh Markplus, Inc, di Jakarta, Kamis (11/5)

“Kami bangga dan kami berterima kasih kepada seluruh konsumen serta mitra kerja kami sehingga masyarakat di Indonesia terus yakin dengan brand Bridgestone. Penghargaan ini akan terus menjadi penyemangat kami dalam menyumbang masyarakat dengan mutu tertinggi, sesuai dengan misi Bridgestone selama ini,” ujar Presiden Direktur Bridgestone Indonesia Mukiat Sutikno.

MarkPlus Inc untuk ke-delapan kalinya kembali mengadakan konferensi pemasaran terbesar bagi para brand enthusiast, yaitu The 8th WOW Brand Festive Day 2023 yang mengusung tema Branding for the Game Changers. WOW Brand Festive Day merupakan wadah bagi masyarakat untuk menginsafi konsep WOW Marketing melalui customer path yang akrab dengan sebutan 5A, yakni Aware, Appeal, Ask, Act, dan Advocate.

“Brand itu tetap penting di saat sekarang. Persaingan yang semakin sengit di antara para brand membuat mereka perlu melakukan rebranding secara terus-menerus,” ujar Founder & Chairman of Markplus Corp, Hermawan Kartajaya.

Penilaian Indonesia WOW Brand 2023 berdasarkan survei pada 2023. Menggunakan konsep MarkPlus WOW Marketing, MarkPlus Insight telah melakukan survei kepada lebih dari 30.000 responden dari berbagai kota di Indonesia. Survei tersebut mengukur Brand Advocacy Ratio (BAR) dari seluruh merek di Indonesia.

BAR adalah rasio antara tingkat advokasi dan tingkat kesadaran, yang MarkPlus, Inc., percaya sebagai faktor kunci keberhasilan dalam manajemen merek. Survei dilakukan di 100 kategori industri termasuk otomotif, logistik dan transportasi, layanan finansial, komunikasi, high tech media, properti dan ritel, serta sumber daya dan infrastruktur.

Saat ini Bridgestone Indonesia memiliki lebih dari 350 gerai, yang terdiri dari Toko Model (TOMO), Bridgestone One Stop Service, dan Bridgestone Truck Tire Center, yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia dan rencananya akan terus dikembangkan. Dari segi produk, merek yang lahir pada tahun 1931 ini juga selalu menjaga alur kualitas, dari hulu sampai hilir, dimulai dari pemilihan vendor bahan baku sampai berbentuk ban, yang harus sesuai dengan standar global Bridgestone. Itulah sebabnya, ban yang diproduksi Bridgestone Indonesia di kedua pabriknya, di Bekasi dan Karawang, berhasil diekspor ke lebih dari 70 negara, termasuk ke negara asalnya, yaitu Jepang. (S-3)