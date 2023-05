Atur Strategi Baru, Perusahaan Busi NGK Berganti Nama

PERUSAHAAN busi NGK, mengumumkan strategi baru untuk bisa lebih memenuhi semua kebutuhan pecinta otomotif. Dengan mengganti nama Group NGK Spark Plugs Co., LTD menjadi Niterra Co., LTD secara global tersebut ikut mempengaruhi strategi kepada seluruh anak perusahaannya di seluruh dunia seperti PT NGK Busi Indonesia.

Dalam siaran resmi yang diterima Media Indonesia, PT NGK Busi Indonesia telah resmi mengumumkan perubahan nama perusahaan menjadi PT Niterra Mobility Indonesia.

Dijelaskan pemilihan nama Niterra tersebut menyimpan makna terkait dengan arahan baru dari perusahaan untuk menjadi lebih hijau di masa depan dengan menggabungkan dua kata dari bahasa latin yaitu 'Niteo' yang artinya bersinar dan 'Terra' yakni bumi.

Meski demikian, Presiden Direktur PT Nitetta Mobility Indonesia, Atsushi Aoki, memastikan meski mengusung nama baru, nama busi NGK akan masih hadir di pasaran.

"Tentu bisnis mobility kami seperti busi NGK dan sensor oksigen kendaraan masih tetap berjalan. Dan kami akan menggunakan expertise dan kekuatan jaringan distribusi kami di bidang tersebut untuk memperkenalkan produk-produk baru di masa yang akan datang," kata Aoki.

Selanjutnya dikatakan, langkah penjajakan ke arah sustainable and green society sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu untuk mulai menyiapkan ekspansi fungsi bisnis perusahaan ke-4 pilar yaitu, energy and environmentally friendly, mobility, medical, dan communication.

Aplikasi Bengkel Poin

Bersamaan dengan pengumuman perusahaan mengubah nama PT NGK Busi Indonesia menjadi PT Niterra Mobility Indonesia pada 12 Mei 2023 kemarin, aplikasi yang dikhususkan untuk para pemilik bengkel yang menjual produk NGK busi dan rantai motor DID juga ikut diperkenalkan.

Aplikasi yang sudah dibuat sejak 2022 kemarin ini disajikan dalam bentuk BETA program, dan telah memiliki lebih dari puluhan ribu bengkel terdaftar yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Aplikasi mobile bernama Bengkel Points ini diciptakan khusus bagi pemilik bengkel di Indonesia, agar bisa mendapatkan manfaat langsung dari program loyalty points yang dibuat oleh PT Nitetta Mobility Indonesia.

Untuk menggunakan aplikasi bengkel points, pemilik bengkel cukup mengunduh aplikasi bengkel points di Google Playstore atau App Store, dan melengkapi form registrasinya. Selanjutnya dikatakan dalam aplikasi tersebut pemiik bengkel bisa mendapatkan beragam manfaat seperti Points yang dapat ditukar menjadi rewards.

Selain itu para pemilik bengkel juga bisa mendapatkan informasi terupdate seputar produk busi NGK dan Rantai DID, serta beragam manfaat lainnya. Untuk mendapatkan Points, pemilik bengkel hanya perlu melakukan scan kode unik yang terdapat di balik kemasan busi NGK atau rantai motor DID. Points yang telah terkumpul dapat ditukarkan dengan berbagai rewards seperti voucher elektronik, Merchandise, hingga peralatan rumah tangga. (Z-10)