Subaru Indonesia Gelar Subaru BRZ Safety Driving Course

SUBARU Indonesia menggelar acara bertajuk 'Subaru BRZ Safety Driving Course' di sirkuit J99 Maxx Drift Circuit, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Sabtu (13/5). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para konsumen untuk mempelajari teori serta praktik teknik berkendara khususnya kendaraan penggerak roda belakang (rear wheel drive RWD).

Program edukasi keselamatan berkendara ini sejalan dengan misi Subaru Corporation Japan untuk mewujudkan 'Zero fatal traffic accidents by 2030', dimana Subaru terus mengembangkan rancang bangun, teknologi, hingga kegiatan edukasi keselamatan mengemudi secara berkelanjutan. Berkolaborasi dengan sekolah drift pertama di Indonesia, J99XAR Drift Academy dan diikuti oleh para pelanggan Subaru BRZ dan komunitas penggemar Subaru di Indonesia.

Chief Operating Officer Subaru Indonesia Arie Christopher mengatakan pihaknya sangat senang dapat menyelenggarakan acara ini bersama J99XAR dengan para pemilik Subaru BRZ dan komunitas penggemar Subaru.

"Kami berharap dengan adanya acara ini dapat memberikan teori dan pengalaman yang bermanfaat, serta meningkatkan akan kesadaran kita terkait pentingnya berkendara secara aman. Secara khusus kami berharap para pengguna Subaru BRZ dapat memahami dan memaksimalkan potensi kendaraannya, sehingga mengurangi resiko berkendara di kondisi apapun,” ujar Arie di sela-sela acara.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan teori dan pengalaman yang bermanfaat kepada para konsumen Subaru, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya berkendara secara aman.

Arie menambahkan bahwa melalui kegiatan ini, pihaknya ingin menegaskan bahwa Subaru BRZ merupakan kendaraan berpenggerak roda belakang yang dalam kondisi standar-nya sudah dibekali kemampuan untuk diajak Drifting. Melalui 'Subaru BRZ Safety Driving Course', tambah Arie, pihaknya ingin memberikan kesempatan kepada para konsumen untuk bisa menikmati potensi BRZ, sekaligus melatih kemampuan mereka melakukan hal itu secara benar dan aman.

Sekilas The All-New Subaru BRZ

The all-new Subaru BRZ dilengkapi dengan mesin BOXER 2.4 liter naturally aspirated bertenaga 237 PS pada 7.000 rpm dan torsi puncak hingga 250 Nm yang dapat dirasakan mulai 3.700 rpm. Mesin terbaru ini hadir dengan tenaga yang meningkat lebih dari 15%, throttle response yang lebih responsif, torsi yang lebih merata di semua putaran, namun tetap compact dan ringan.

Konfigurasi mesin ini juga memungkinkan ULTRA-LOW Center of Gravity untuk memastikan kemampuan melahap tikungan khususnya saat digunakan di lintasan balap. Selain itu, transmisi AUTOMATIC juga telah dilengkapi dengan fitur keselamatan bantuan pengemudi Subaru EyeSight® generasi ke-4. Sistem ini mencakup fungsi: Adaptive Cruise Control, Pre-Collision Braking System, Lane Departure and Sway Warning, dan Lead Vehicle Start Alert. Pada varian Subaru BRZ A/T EyeSight® juga tersedia dengan opsi High Beam Assist.

The All-New Subaru BRZ diperkenalkan dengan dua varian, yaitu Subaru BRZ M/T yang ditawarkan dengan harga on the road DKI Jakarta Rp845 juta, dan Subaru BRZ A/T EyeSight dengan banderol Rp870 juta. (S-3)