Penjualan Daihatsu All New Ayla Lampaui Target Penjualan

PERTUMBUHAN ekonomi yang positif pascapandemi turut membantu pemulihan daya beli masyarakat. Walaupun belum sepenuhnya pulih, namun hal itu sudah memberikan angin segar bagi industri, termasuk industri otomotif.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pertumbuhan ekonomi nasional triwulan pertama 2023 masih di atas 5%, tepatnya tumbuh 5,03% di bandingkan triwulan pertama pada 2022. Kondisi itu juga tercermin pada penjualan mobil di kategori low cost green car (LCGC) yang mulai bergairah, terutama produk keluaran baru seperti Daihatsu All New Ayla.

Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian bulan pertama yang jauh melampaui ekspektasi. Secara nasional, penjualan All New Ayla pada Maret 2023 mencapai 3.473 unit, jauh di atas target yang ditetapkan yaitu 2.000 unit per bulan. Sementara, rata-rata penjualan Ayla model sebelumnya sekitar 1.700 unit.

COO PT Astra Internasional -Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Fredy Handjaja mengatakan, pencapaian penjualan Ayla terbaru di bulan pertama itu memang mengejutkan.

“Ayla melebihi ekspektasi masyarakat. Produknya lebih enak dibandingkan Ayla yang lama. Saat disetir nyaman banget, tampilan juga sangat baik. Makanya, ekspektasi terhadap produk ini tinggi, animonya besar,” tutur Fredy, Rabu (9/5).

Fredy juga mengaku optimistis hingga akhir tahun ini Ayla bisa memberi kontribusi di atas 12%. Apalagi dengan pencapaian penjualan bulanan yang sudah melampaui target. Data Gaikindo menunjukkan sepanjang 2022 total penjualan Ayla mencapai 23.150 unit dari total penjualan Daihatsu 188.660 unit.

Menurut Fredy, Ayla sebagai mobil LCGC yang terjangkau menjadi pilihan utama masyarakat dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Dengan tingginya animo, ia optimistis bisa mendukung pencapaian target market share Daihatsu di atas 18%.

Lal itu diperkuat lagi dengan pencapaian triwulan pertama tahun ini. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang Januari hingga Maret 2023, Daihatsu berhasil mempertahankan peringkat kedua dengan penjualan ritel 57.567 unit dan market share 21,2%. Pencapaian itu jauh melampaui target tahun ini di kisaran 18%. Angka penjualan itu juga naik dari periode yang sama tahun lalu yang tercatat 50.820 unit dan market share 19,7%.

Tampil lebih

Fredy menjelaskan, dibandingkan pendahulunya, All New Ayla memiliki tampilan lebih elegan, nyaman dan aman, serta desain yang lebih menarik, baik pada bagian interior maupun eksteriornya.

All New Ayla tersedia dalam dua pilihan mesin, masing-masing 1.0 liter berkode 1KR-VE DOHC, VVT-i bertenaga maksimum 67PS pada 6.000 rpm dengan torsi maksimum 89 Nm pada 4.400 rpm dan mesin 1.2 liter berkode WA-VE, DOHC, Dual VVT-i bertenaga maksimum 88 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimum 113 Nm pada 4.500 rpm.

Keandalan mesin Ayla dibuktikan diakui oleh sejumlah jurnalis yang melakukan test drive dari Jakarta ke Yogyakarta. Sepanjang ruas tol Cipali, kedua varian mesin All New Ayla menunjukkan performa yang sangat optimal. Tidak perlu banyak effort untuk membuat kendaraan ini meluncur mulus pad kecepatan 120 km/jam.

Berkat racikan suspensi barunya, kendaraan entry level ini tetap lengket mencengkram aspal hingga pada kecepatan 140 km/jam. Sebenarnya kendaraan ini mampu dipacu hingga 160 km/jam. Bahkan untuk yang bermesin 1.2 liter mampu menembus 180 km/jam, namun tidak disarankan atas nama keselamatan dan keamanan.

Torsinya yang cukup besar juga terbukti ampuh menaklukkan kondisi jalan perbukitan di Kawasan Gunung Kidul. Karakter pengendaliannya yang akurat juga memudahkan saat kendaraan ini diajak menari di jalan sempit berliku.

All New Ayla dibanderol dengan harga mulai Rp134 juta untuk varian terendah Ayla 1.0 M hingga varian tertinggi Ayla 1.2 R CVT ADS seharga Rp189,9 juta (OTR DKI Jakarta). (S-3)