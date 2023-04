Honda Brio Menjadi Model Terlaris Sepanjang Januari-Maret 2023

DALAM tiga bulan berturut-turut di awal 2023, Honda Brio kembali mencatatkan diri sebagai mobil dengan penjualan wholesales bulanan tertinggi di Indonesia, sebanyak 7.327 unit pada Maret lalu. Honda Brio juga sekaligus tercatat sebagai mobil dengan penjualan retail tertinggi dengan total penjualan sebanyak 7.159 unit sepanjang Maret lalu.

Honda Brio juga menjadi model terlaris Honda dengan kontribusi 49% dari total penjualan Honda di Maret 2023. Bersama dengan model-model lainnya, penjualan retail Honda pada Maret sendiri tercatat 14.614 unit, atau meningkat sebesar 21% dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain Brio, penjualan Honda pada Maret lalu juga disumbang oleh model-model SUV-nya. Pada Maret 2023, model SUV Honda terjual sebanyak 6.523 unit, atau sebesar 45% dari total penjualan Honda. Model SUV Honda yang paling banyak diminati adalah All New Honda HR-V sebanyak 2.752 unit, disusul WR-V sebanyak 1.653 unit, All New Honda BR-V 1.634 unit, dan Honda CR-V 484 unit.

Baca juga: Pabrik Mobil Honda Prospect Motor Rayakan Ulang Tahun Ke-20

Sementara itu, Honda City Hatchback RS terjual sebanyak 360 unit, Mobilio sebanyak 324 unit, All New Honda Civic RS sebanyak 162 unit, Accord 40 unit, All New Honda City 32 unit, dan All New Honda Civic Type R sebanyak 14 unit.

Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM Yusak Billy menyampaikan terima kasih kepada konsumen yang terus antusias terhadap Honda Brio hingga saat ini, yang umumnya dari kalangan anak-anak muda dan pembeli mobil pertama yang menginginkan mobil dengan value serta performa yang tinggi.

"Di sisi lain, kami juga melihat tren untuk mobil-mobil SUV yang terus meningkat, sehingga kami akan fokus untuk menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen ke depannya," imbuh Yusak Billy, Minggu (16/4). (S-3)