MMKSI Temani Pelanggan Dengan Posko Siaga Lebaran dan Program Kilau Lebaran

MENJELANG libur lebaran 2023, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menyelenggarakan beragam program untuk menemani dan mendukung aktivitas masyarakat dalam merayakan hari raya Idul fitri dan kegiatan mudik Lebaran. MMKSI menyelenggarakan “Posko Lebaran 2023” pada periode 15 - 30 April 2023, dengan lokasi yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatra.

“Kami ingin menemani dan memastikan pelanggan Mitsubishi Motors aman dan nyaman. dalam merayakan hari raya dan aktivitas mudik Lebaran pada tahun 2023. Oleh karena itu kami kembali menghadirkan program 'Posko Siaga Lebaran 2023', yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia," ungkap Director of After Sales Division MMKSI Eiichiro Hamazaki, Sabtu (15/4).

Selain di rute mudik pulau Jawa, tahun ini MMKSI menambah posko di Tol Trans Sumatra untuk memudahkan pelanggan mendapatkan dukungan perjalanannya. Pelanggan dapat memanfaatkan posko siaga 24 jam, bengkel siaga, pengecekan kendaraan gratis, dan beragam promo servis menarik di posko dan juga di bengkel resmi Mitsubishi Motors.

Posko Siaga Mitsubishi 24 Jam

Selama periode 15 - 30 April 2023, MMKSI bekerjasama dengan diler resmi telah menyediakan layanan Posko Siaga Mitsubishi 24 Jam, yang terdapat di 12 titik jalur mudik pantai utara pulau Jawa dan Sumatra. Pelanggan dapat memanfaatkan Posko Lebaran, untuk istirahat dan menikmati fasilitas yang terdiri dari ruang istirahat ber-AC, sofa, TV, game-console, kids-corner, dan fasilitas lainnya), makanan dan minuman gratis, koneksi wifi gratis, alat pijat, dan general check-up kendaraan gratis.

Lokasi Posko Siaga Mitsubishi 24 Jam

Jawa Barat

- Rest Area-Cikampek KM 57 A (15 - 30 April 2023 Arah mudik). Telp 081389734861

- Rest Area-Cipali KM 102 A (16 - 25 April 2023 Arah mudik). Telp 08129875135

- Rest Area-Cipali KM 101 B (20 - 30 April 2023 Arah Jakarta). Telp 081291964104

- Rest Area-Palikanci KM 207 A (16 - 25 April 2023 Arah mudik). Telp 081219875140

Jawa Tengah

- Rest Area-Brebes KM 260 B (20 - 30 April 2023 Arah Jakarta). Telp 081291964103

- Rest Area-Solo Ngawi KM 575 A (16 - 25 April 2023 Arah mudik). telp 08129875128

- Resto Pendopo Semarang (Salatiga) KM 456 A (16 - 25 April 2023 Arah mudik). Telp 081389734862

Jawa Timur

- Rest Area-Surabaya Mojokerto KM 726 B (20 - 30 April 2023 Arah Jakarta). Telp 081291964102

- SPBU Utama Raya Situbondo (16 - 25 April 2023 Arah mudik). Telp 081389734826

JABODETABEK

- Merak KM 68 A (16 - 25 April 2023 Arah mudik). Telp 081219875138

Sumatra Selatan

- Rest Area-Lampung Bakauheni KM 87A (16 - 25 April 2023 Arah mudik). Telp 081291964106

- Rest Area Bakauheni – Kayu Agung KM 234 A (16 - 25 April 2023 Arah mudik). Telp 081291964105

Untuk kebutuhan layanan emergency, pelanggan dapat menghubungi Mitsubishi Motors Customer Care di nomer 0804-1-300-300 dan juga menghubungi Posko Siaga Mitsubishi 24 jam.

Bengkel Siaga Liburan

Dealer resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi akan tetap buka pada masa libur lebaran sesuai dengan jam operasional diler selama periode 21 – 25 April 2023. Layanan ini tersedia di 40 diler yang berada di rute strategis mudik nasional.

Daftar Bengkel Siaga Liburan pada periode 21 – 25 April 2023

- Arista - Kalimalang Jl Raya Kalimalang No 19, Duren Sawit, Jakarta Timur (021) 86601111

- SUN - Fatmawati Jl Raya Fatmawati No 58, Jakarta Selatan (021) 7507316

- LBUM - Kebon Jeruk Jl Panjang No 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (021) 5321478, (021) 5321482

- DIPO - Slipi Jl Jend Gatot Subroto Kav 50-52, Jakarta Pusat (021) 5709057

- SDM - Sunter Jl Danau Sunter Utara Blok B/14, Jakarta Utara (021) 6506825, (021) 6510900

- DIPO - Serang pusat Jl Raya Serang, Cilegon, Drangong, Taktakan, Serang Pusat, Banten, Serang (0254) 7927002

- SDM - Alam Sutera Jl Jalur Sutera Boulevard Alam Sutera Kav 28, Alam Sutera Tangerang Selatan (021) 29853898

- Dwindo - Bintaro Jl MH Thamrin B - A5 No 1, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan (021) 74864305

- SUN - Margahayu (BEKASI) Jl Ir H Juanda No 35 Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi (021) 88347777

- SUN - Tajur Jl Raya Tajur No 62, Pakuan, Bogor Selatan, Bogor (0251) 83995881

- SDM - Bandung Jl Sukarno Hatta No 342, Bandung (022) 5403000, (022) 5407000

- SPS - Abdurahman Saleh Jl Abdurachman Saleh No 4, Bandung (022) 6031040

- Wicaksana - Ahmad yani Jl Jend A Yani No 225-227, Bandung (022) 7202555

- DIPO - Rancaekek Jl Raya Bandung - Garut Km 20, Bojongloa, Rancaekek, Kabupaten Bandung (022) 87836996

- DIPO - Tasikmalaya Jl HZ Mustofa No 347, Tasikmalaya (0265) 333288

- SPS - Cirebon Jl Tuparev No 62A, Cirebon (0231) 8336660

- SDM - Cikampek Jl Jend A Yani No 34-35, Cikampek, Karawang (0264) 311023

- BOM - Adi Sucipto (Yogya) Jl L Adisucipto Km 7.3 Kabupaten Sleman (0274) 486706

- SUN - Kol Sutarto (Solo) Jl Kolonel Sutarto No 19, Surakarta (0271) 647444, (0271) 647835

- SUN - Purwokerto Jl Jend Sudirman Timur No 833, Berkoh, Purwokerto Selatan, Banyumas (0281) 621666

- Esa - Sagara - Pekalongan Jl Dr Sutomo No 149, Pekalongan (0285) 435333

- SUN - MT Haryono Jl MT Haryono No 1012, Semarang (024) 8441106

- Sardana - Gatsu (Medan) Jl Jend Gatot Subroto No 437, Medan (061) 4557800

- DIPO - Pekanbaru Jl Jend Sudirman No 230, Pekanbaru (0761) 848808

- DIPO - Padang Jl Bypass Km 11, Padang (0751) 497199

- Suka Fajar - Jambi Jl Jend Sudirman No 12 – 14, Jambi Selatan, Jambi (0741) 32151, (0741) 32152

- BMM - Palembang Jl KH Wahid Hasyim No 1053, Palembang (0711) 510858

- BBM - Yoas Sudarso (Lampung) Jl Yos Sudarso, Garuntang, Bumi Wara, Bandar Lampung (0721) 5607799

- SUN - Ngagel Jl Ngagel 81-83-85, Surabaya Selatan, Surabaya (031) 5025833

- SUN - MALANG Jl Letjen S Parman No 104 Purwantoro, Blimbing Kota Malang (0341) 493716

- SUN - Badung Jl Gatot Subroto No 100, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung (0361) 9004767

- SUN - Probolinggo Jl Soekarno - Hatta No 83, Probolinggo (0335) 436833

- SDIM - Palangkaraya Jl Tjilik Riwut, Km 06, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Palangkaraya (0536) 4278888

- Barito - Banjar baru Jl A Yani Km 21,7 Landasan Ulin Utara, Banjar Baru (0514) 4705800

- GBI - Pontianak Jl KH Ahmad Dahlan 56B, Sungai Bangkong, Pontianak (0561) 8180808

- Mandau - Balikpapan Jl. MT Haryono 36 Km 5, Balikpapan (0542) 875479, (0542) 875926

- Mahakam - Wahid Hasyim Jl KH Wahid Hasyim No 18, Samarinda (0541) 771771

- Bosowa - Makassar Jl Jend Urip Sumoharjo No 266, Makassar (0411) 444444, (0411) 447740

- MMPU - Makassar Jl Sultan Alauddin No 193, Gunung Sari, Rappocini, Makassar (0411) 862532

- Bosowa - Palu Jl. RA Kartini No 51, Palu (0451) 421196, (0451) 422026

