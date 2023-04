Suzuki Anjurkan Mudik Menggunakan All New Ertiga dan XL7 

MEMASUKI libur lebaran, keluarga Indonesia biasanya memanfaatkan momentum ini untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Salah satu hal yang tidak kalah penting adalah menyiapkan kendaraan yang nyaman dan aman saat digunakan selama perjalanan.

Kendaraan yang cocok untuk digunakan mudik diantaranya adalah Suzuki All New Ertiga dan XL7 yang diklaim dapat memberikan performa dan efisiensi bahan bakar yang memuaskan, berkapasitas tujuh penumpang serta dilengkapi fitur-fitur menyenangkan untuk digunakan oleh anggota keluarga.

Sejalan dengan momen spesial tersebut, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memberikan penawaran dan promo terbaik untuk didapatkan oleh konsumen menjelang perjalanan mudik hingga akhir April 2023 nanti.

“Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Kami ingin terus berbagi keberkahan dengan memberikan program penjualan menguntungkan untuk mendukung persiapan mudik keluarga Indonesia. Calon konsumen bisa datang langsung ke diler Suzuki terdekat untuk mendapatkan program penjualan yang berlaku selama bulan April 2023," ujar Asstant to Departement Head 4W Sales SIS Randy R. Murdoko, Rabu (12/4).

Program yang diberikan, lanjut Randy, berupa tawaran DP atau uang muka dan bunga kredit yang menarik, pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun, extra cashback jika menukar mobil lamanya melalui Auto Value, potongan angsuran, hingga hadiah langsung yang bisa dibawa pulang.

Suzuki All New Ertiga dan XL7 hadir sebagai kendaraan yang lega dan fungsional dalam menampung tujuh penumpang secara nyaman baik untuk rute dalam kota maupun perjalanan ke luar kota. Kenyamanan dipadukan dengan udara sejuk lewat pendingin udara yang dikontrol melalui Digital A/C. Bahkan, minuman yang dibawa pun masih bisa terjaga kesejukannya sepanjang jalan karena terdapat fitur Ventilated A/C pada bagian cup holder.

Guna menghibur dan memenuhi banyak kebutuhan penumpang, All New Ertiga dan XL7 memiliki perangkat hiburan audio visual melalui Headunit 8 inch yang dapat diintegrasikan dengan smartphone untuk menikmati musik maupun video sepanjang perjalanan.

Biaya perjalanan juga menjadi pertimbangan penting selama perjalanan mudik, dan All New Ertiga serta XL7 dapat membantu pelanggan menghemat biaya tersebut karena menggunakan mesin K15B yang dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi bahan bakar sekaligus performa tetap tinggi.

Bagi All New Ertiga, telah disematkan juga teknologi SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) untuk mengoptimalkan efisiensi serta mereduksi emisi secara lebih baik. (S-3)