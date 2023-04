MMKSI Umumkan Presiden Direktur Baru

DALAM acara Media Gathering dan Ramadan Iftar 2023 yang digelar di Senayan Park, Jakarta, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengumumkan pergantian posisi Presiden Direktur MMKSI. Jabatan yang sebelumnya diduduki oleh Naoya Nakamura kini digantikan oleh Atsushi Kurita per 1 April 2023.

Pada kesempatan itu, Nakamura mengungkapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses perkembangan bisnis MMKSI dan melewati berbagai tantangan yang ada di 2022.

"Upaya MMKSI di tahun lalu pun terjawab dengan capaian penjualan yang positif dan menjadi motivasi kami untuk meraih lebih baik lagi. Pengalaman tahun lalu mengajarkan kami untuk terus berinovasi demi memberikan layanan terbaik untuk meningkatkan kepuasan konsumen,” imbuh Nakamura san.

Naoya Nakamura memiliki andil penting di MMKSI selama hampir lima tahun sejak 2018 dalam memberikan kontribusi yang sangat baik bagi bisnis Mitsubishi Motors di Indonesia, sekaligus membawa MMKSI sukses melewati masa-masa sulit akibat pandemi.

Nakamura bahkan mampu menorehkan rekor angka penjualan terbesar untuk Mitsubishi Motors (MMC) sepanjang sejarahnya di Indonesia, yaitu pada tahun 2021 lalu dengan pencapaian 104.407 unit, atau berkontribusi lebih dari 12% terhadap penjualan Mitsubishi Motors Corporation (MMC) secara global, yang sekaligus menjadikan MMKSI sebagai penyumbang terbesar untuk penjualan retail MMC pada skala global.

Selama Nakamura menjadi nakhoda, MMKSI telah menelurkan produk-produk berkualitas global, mulai dari Outlander PHEV, Eclipse Cross, New Triton, New Pajero Sport, serta New Xpander dan New Xpander Cross serta New L300 Euro4.

Presdir baru

Atsushi Kurita sendiri, bukan orang baru di kancah otomotif Indonesia. Sosok yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai General Manager Automotive Business Division ASEAN Automotive Departement, Mitsubishi Corporation, Jepang, ini pernah menempati jajaran direksi di PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) pada 2013. Bahkan pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di KTB pada periode 2017-2020 yang fokus menengani bisnis kendaraan niaga, Mitsubishi Fuso di Indonesia.

Sebagai penerus Naoya Nakamura, Atsushi Kurita akan langsung memulai strateginya untuk mengembangkan bisnis MMKSI dan brand Mitsubishi Motors di Indonesia ke depannya.

“Saya sangat antusias dan bersemangat melaksanakan tugas di MMKSI dan menyambut tahun fiskal 2023. Pengalaman MMKSI pada tahun lalu menjadi motivasi dan referensi yang sangat berharga untuk kami untuk meraih capaian yang lebih baik lagi, dan terus memberikan yang terbaik, guna menjaga kepuasan konsumen pada level maksimal,” ujar Kurita san. (S-3)