KIA Siapkan Bengkel Siaga Selama Arus Mudik & Arus Balik Lebaran 2023

MENYAMBUT tradisi mudik Lebaran Idul Fitri 2023, PT Kreta Indo Artha (KIA) selaku agen pemegang merek Kia di Indonesia menghadirkan program layanan aftersales 'Bengkel Siaga Kia'. Program layanan aftersales 'Bengkel Siaga Kia' hadir untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi para pengguna Kia yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.

Kehadiran program Bengkel Siaga Kia ini juga diharapkan bisa membantu para pengguna Kia yang mengalami masalah pada kendaraannya saat di perjalanan atau sekadar ingin memastikan kesiapan kendaraannya sebelum melakukan perjalanan jauh. Bengkel Siaga Kia beroperasi pada 20 – 21 April 2023 dan 24 - 25 April

Total ada 18 titik Bengkel Siaga Kia yang dipersiapkan selama arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri 2023. Seluruhnya merupakan bengkel resmi Kia yang akan tetap buka melayani perbaikan atau servis kendaraan Kia selama libur Lebaran 2023.

Baca juga:

“18 Diler dipersiapkan untuk 'Bengkel Siaga Kia' beserta teknisi yang siap membantu pengguna mobil Kia untuk melakukan perawatan berkala maupun perbaikan kendaraan, sehingga pengguna mobil Kia akan tetap aman dan nyaman selama melakukan perjalanan mudik,” ucap Service Dept Head After Sales KIA Joko Priyono, Selasa (4/4).

Joko menambahkan, layanan yang diberikan pada 'Bengkel Siaga Kia' meliputi perbaikan atau servis ringan hingga sedang. Ketersediaan suku cadang fast moving dipastikan tersedia selama libur Lebaran 2023.

Berikut daftar lokasi Bengkel Siaga Kia 2023:

SUMATRA

- Kia Gatot Subroto Medan, Jl Gatot Subroto Nomor 148, Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatra Utara (061) 4529251.

- Kia Arengka Riau, Jl Soekarno-Hatta No 38, Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau (0761) 572000

- Kia Palembang, Jl Demang Lebar Daun, Nomor 24, Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang, Sumatra Selatan (0711) 415369

- Kia Lampung, Jl Zainal Pagar Alam No 6, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung (0721) 707310

JABODETABEK

- Kia Pantai Indah Kapuk, Jl Pantai Indah Selatan 1 St/A, RT 001, RW 06, Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta (021) 55959497

- Kia Pondok Indah Jl TB Simatupang, Kavling 3B, Pondok Indah, RT 006, RW 14, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan (021) 7293999

- Kia Halim, Jl Halim Perdana Kusuma No 1A, Kampung Makassar, Kebon Pala, Kota Jakarta Timur (021) 8008000

- Kia Kelapa Gading, Jl Sedayu City Boulevard Utara No 16-17, RT001/RW09, Klp Gading Tim., Kec. Klp. Gading, Jakarta Utara (021) 22136111

- Kia BSD, Jl Raya Serpong Sektor VII C No 12 Lengkong Gudang - Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten (021) 53153401

- Kia Siliwangi, Jl Raya Narogong Km 09, No 19, RT002/RW07, Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat (021) 82600729

- Kia Pajajaran, Jl Raya Pajajaran, Nomor 55, RT004/RW13, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat (0251) 8326175

- Kia Depok, Jl Margonda Raya, No 193, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat (021) 7774567

JAWA BARAT

- Kia Siloam, Jl Soekarno Hatta No 471, Pasirluyu - Regol, Bandung, Jawa Barat (022) 5227000

- Kia Cirebon, Jl Brigjend Dharsono No 5 Kedawung-Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (0231) 488881



JAWA TENGAH & YOGYAKARTA

- Kia Pekalongan, Jl Dr Sutomo No 87 RT005/RW013 Kel Sukorejo, Kec Pekalongan Timur, Kab Pekalongan, Jawa Tengah (0285) 429377

- Kia Yogyakarta, Jl Magelang Km 5,8 Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta (0274) 625974

JAWA TIMUR

- Kia Arjuna, Jl Arjuna No 154, Kel Sawahan, Kec Sawahan, Surabaya, Jawa Timur (031) 5351200

- Kia Wiyung, Jl Menganti No 33 Kel Jajar Tunggal, Kec Wiyung, Surabaya, Jawa Timur (031) 99751504 (S-3)