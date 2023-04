Wuling Raih Penghargaan The Most Innovative Automotive Company for Creating Sophisticated Driving Technology

LANGKAH inovatif Wuling Motors (Wuling) di industri otomotif Indonesia kembali mendapatkan apresiasi. Kali ini dari Warta Ekonomi (WE) yang memberikan penghargaan kepada Wuling sebagai The Most Innovative Automotive Company for Creating Sophisticated Driving Technology dalam acara Indonesia Digital Innovation Awards 2023 yang digelar Kamis (30/3) lalu.

Bertemakan Accelerating Strategic Business through Digital Transformation, WE memberikan apresiasi kepada Wuling atas beragam inovasi yang dihadirkan, mulai dari Wuling Indonesian Command (WIND), Advanced Driver Assistance System (ADAS), sampai dengan Wuling Remote Control App yang disematkan di beragam produk unggulannya.

"Kami berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Warta Ekonomi kepada Wuling. Apresiasi ini kami harapkan dapat menjadi motivasi kami untuk terus menghadirkan berbagai produk dan layanan inovatif yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia untuk melaju menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Hal ini juga sejalan dengan semangat yang selalu kami usung, yakni 'Drive For A Better Life'," jelas Brand and Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani.

Sepanjang perjalanannya di Indonesia, Wuling sudah memasarkan ragam produk yang didukung teknologi inovatif antara lain New Cortez, Almaz, Almaz RS, Almaz Hybrid, Air ev, dan Alvez. Seluruh produk ini didukung dengan Wuling Indonesian Command (WIND) yang merupakan perintah suara berbahasa Indonesia pertama di Indonesia menggunakan kata kunci 'Halo Wuling' dan diikuti dengan perintah yang diinginkan.

Fitur ini memudahkan pengguna dalam mengakses pengaturan pada kendaraan, mulai dari membuka sunroof, mengatur suhu AC, hingga memilih frekuensi radio favorit.

Selain itu, Advanced Driver Assistance System (ADAS) juga tersedia di Almaz RS, Almaz Hybrid, dan Alvez. Fitur ini membantu pengemudi saat berkendara dalam berbagai kondisi dan tentunya meningkatkan keamanan serta kenyamanan. ADAS juga sangat aktif dalam meningkatkan standar keselamatan dengan adanya bantuan perangkat yang cerdas, sehingga kecelakaan bisa dikurangi dan cedera pada penumpang bisa diminimalisasi.

Wuling juga memiliki Wuling Remote Control App yang mendukung pengguna untuk mengakses kendaraannya dari jarak jauh via aplikasi MyWuling+ pada smartphone. Teknologi ini dimiliki oleh New Cortez, Almaz RS, Almaz Hybrid, Air ev, dan Alvez.

Pengguna dapat mengecek status bahan bakar dan jarak tempuh tersisa melalui tampilan ponsel hingga mengakses fitur-fitur IoV seperti Vehicle Remote Control, Bluetooth Key, Vehicle Positioning, dan Geo-fencing Security melalui sentuhan jari pada aplikasi ini.

Tak hanya dari sisi fitur, Wuling juga mengembangkan kendaraan dengan energi baru yang ramah lingkungan dengan menghadirkan Air ev dan Almaz Hybrid. Air ev yang diluncurkan pada Agustus 2022 menjadi kendaraan listrik pertama Wuling di Indonesia yang juga diproduksi di dalam negeri. Kemudian, Almaz Hybrid yang diperkenalkan pada November tahun lalu merupakan produk hybrid pertama Wuling di Tanah Air. (S-3)