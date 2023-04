Subaru Indonesia Serahkan WRX kepada 18 Pelanggan Awal

SUBARU Indonesia bersama jaringan diler resmi Plaza Subaru melakukan prosesi serah-terima perdana unit the all-new Subaru WRX kepada 18 pelanggan pertamanya di The Forest at the Veranda, Lebak Bulus, Jakarta, Minggu (2/4).

The all-new Subaru WRX yang resmi diluncurkan pada 16 Februari di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, saat ini mulai didistribusikan kepada para pemesannya di awal April ini.

Pada acara yang sama Subaru Indonesia juga menyerahkan special merchandise package kolaborasi Subaru dan Common Grounds yang berisi Jacket, t-shirt, serta paket kopi eksklusif 'Coffee Beans for Japanese drip' yang dibuat khusus secara terbatas untuk pemilik the all-new Subaru WRX.

Chief Operating Officer Subaru Indonesia Arie Christopher mengatakan, hari ini menjadi sangat istimewa karena dapat menyerahkan the all-new Subaru WRX kepada pelanggan tepat waktu, bahkan sedikit lebih cepat dari yang dijanjikan.

"Harapannya, pemilik the all-new Subaru WRX dapat menikmati kendaraannya di masa bulan Ramadan 1444 H dan juga selama masa libur Lebaran Idul Fitri 2023 ini bersama keluarga dan orang-orang tercinta," ujar Arie, Minggu (2/4).

Ia menambahkan, terdapat 18 unit Subaru WRX dengan rincian 6 unit Subaru WRX dan 12 unit Subaru WRX Wagon yang diserahkan bersama dengan special merchandise package hasil kolaborasi Subaru dan Common Grounds.

"Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan pelanggan, dan dukungan semua partner yang membantu kelancaran campaign Subaru WRX sampai dengan diserahkan secara sepenuhnya ke pelanggan hari ini,” imbuhnya.

Setelah mulai beroperasi pada 2022 lalu dengan dua 3S dealership di Plaza Subaru Alam Sutera dan Plaza Subaru Batam, Subaru Indonesia bersama jaringan diler Plaza Subaru akan memperkuat jaringan di Jakarta Selatan, Surabaya, dan Bandung pada 2023.

Bahkan persiapan pembangunan untuk network development jaringan diler Plaza Subaru di 2024 juga telah dipersiapkan untuk area Jakarta Barat dan Bekasi, sehingga secara total dapat dipastikan Subaru akan memiliki 7 jaringan diler resmi hingga akhir tahun 2024. (S-3)