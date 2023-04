Rangkaian Roadshow Mitsubishi XFC Concept Finis di Kota Semarang

RANGKAIAN roadshow Mitsubishi XFC Concept yang digelar oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) telah tiba di kota terakhir yaitu Semarang, Jawa Tengah. Perkenalan compact SUV ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan Mitsubishi Motors Auto Show yang digelar di Paragon Mall Semarang pada 31 Maret – 2 April 2023.

Dalam periode itu, masyarakat di Kota Semarang dapat melihat langsung mobil konsep yang akan menjadi inspirasi mobil masa depan dari Mitsubishi Motors untuk pasar otomotif Indonesia.

“Harapan kami, masyarakat yang berada di Kota Semarang dan sekitarnya, dapat memanfaatkan kesempatan terakhir ini untuk melihat langsung konsep yang tersemat pada Mitsubishi XFC Concept, di mana keunggulan utama yang diusung adalah desain ‘silky and solid’, ‘smart and quality comfort’, serta interior yang ‘compact and spacious’, Ketiga konsep tersebut menjadi poin utama yang sangat mewakili keinginan dan kebutuhan masyarakat di Indonesia maupun ASEAN," ungkap Director of Sales & Marketing Division MMKSI Tetsuhiro Tsuchida, Jumat (31/3).

Pada Mitsubishi Motors Auto Show ini, MMKSI juga menghadirkan lini kendaraan unggulan Mitsubishi Motors lainnya seperti New Xpander, New Xpander Cross, dan juga New Pajero Sport.

Program penjualan

Tidak hanya membawa produk-produk unggulannya, pada pameran Mitsubishi Motors Auto Show ini MMKSI memberikan penawaran yang menarik untuk penjualan model kendaraan Mitsubishi Motors yang dipasarkan di Indonesia. Khusus untuk Kota Semarang, di luar program yang berlaku secara nasional pada bulan Maret 2023, pengunjung juga akan mendapatkan tambahan keuntungan berupa: Hadiah langsung suvenir menarik berupa LED tumbler untuk konsumen yang melakukan SPK on-site untuk model kendaraan pengumpang, dan suvenir foldable-bag MIRA untuk peserta test drive. (S-3)