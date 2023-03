Wuling Rangkul Bartega Goreskan Sentuhan Seni di Alvez

DALAM acara Media Iftar Gathering yang dihelat di Yougwa Danau Sentani, Senayan Park, Kamis (30/3), Wuling Motors (Wuling) menghadirkan satu unit Alvez ‘Style and Innovation in One SUV’ yang telah dikreasikan bersama Bartega. Lukisan yang terinspirasi dari mobil Wuling Alvez ini merupakan sebuah karya seni yang menggambarkan kehidupan modern dan dinamis di masa kini.

Brand and Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani menyampaikan, compact SUV terbaru Wuling ini hadir sebagai jawaban mobilitas bagi mereka yang berjiwa muda dan bergaya. Oleh karena itu Wuling berkolaborasi dengan Bartega sebagai art entrepreneur ternama di Indonesia untuk berkreasi di Alvez dengan menyajikan representasi visual bergenre ilustrasi tentang Alvez yang bisa menjadi teman setia dalam setiap perjalanan hidup.

"Hal tersebut tentunya didukung juga oleh penampilan stylish serta beragam fitur inovatif yang disematkan pada Alvez,” terang Dian Asmahani di sela-sela acara.

Co-founder Bartega, Benson Putra, menyambut baik inisiatif Wuling untuk bekerja sama dalam kegiatan ini. Bartega menjadikan Alvez layaknya kanvas berjalan, melukis setiap sisinya dengan memperlihatkan beberapa pola dan objek menggambarkan orang yang sedang bekerja, bersosialisasi, menjalankan hobi, sampai dengan commuting untuk bekerja.

Benson menambahkan, Wuling Alvez merupakan mobil masa kini yang didesain dengan gaya stylish dan dilengkapi dengan fitur-fitur inovatif untuk memudahkan penggunanya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lukisan yang dituangkan di tubuh Alvez, mendeskripsikan gambaran bagaimana SUV kompak itu sangat menyenangkan dalam mengiringi aktivitas keseharian kita yang penuh interaksi sosial dan terbiasa mengarungi jalanan yang ramai.

"Dengan konsep yang kuat dan gambaran menarik, lukisan ini mengantarkan pesan yang positif serta inspiratif tentang bagaimana hidup kita dapat menjadi lebih dinamis dan bersemangat dengan Alvez,” imbuh Benson dalam kesempatan yang sama.

Bartega sendiri merupakan perusahaan yang menaungi komunitas di bidang seni. Bartega berdedikasi untuk menginspirasi masyarakat dalam mengeksplorasi kreativitas melalui seni lukis. Bartega percaya bahwa seni memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas hidup, membuka pikiran dan hati, serta membangun koneksi antara individu.

Dengan menyediakan berbagai jenis program workshop yang menarik dan unik, Bartega mempunyai misi untuk menciptakan pola hidup yang kreatif dan membangkitkan jiwa kreativitas dalam diri setiap orang. Memiliki lebih dari 500 merek yang telah bekerjasama, Bartega siap memberikan pengalaman belajar seni yang menyenangkan dan bermakna bagi setiap private group, perusahaan, atau publik yang ingin mengembangkan kreativitas mereka. (S-3)