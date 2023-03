Selama Ramadan TAF Tawarkan Paket Promo Spesial Pembelian Kendaraan

DI bulan Ramadan 2023, Toyota Astra Financial Services (TAF) mengadakan acara ngobrol-ngobrol santai dan silaturahmi dengan rekanrekan media nasional di sekitar Jakarta, Kamis (30/3).

Acara ini juga TAF sekalian memperkenalkan Richard Wang selaku DRM 1 dan Digital Marketing Dept. Head yang akan menjadi PIC Komunikasi TAF ke depannya yang sebelumnya dijabat Ronald Adrian Laurence.

Ronald Adrian Laurence.yang sekarang telah mendapatkan penugasan baru sebagai DRM 2 Dept. Head TAF.

Selama Ramadan, TAF Hadirkan Promosi

Tidak hanya forum silaturahmi yang dihadirkan di acara ini, TAF juga menyajikan suguhan informasi promo manarik selama Ramadan dan menyambut musim lebaran 2023.

Beberapa paket promo yang dihadirkan sebagaimana dijelaskan Richard Wang.

"Paket promo Ramadan specsal, bunga spesial 1,99%, DP start 20%, diskon cicilan sampai dengan Rp 10Juta, untuk tipe mobil Toyota Veloz, Avanza, Raize, dan Rush .Paket promo New Agya DP mulai 10% cicilan mulai Rp 3 jutaan bebas biaya Admin, DP mulai 25% ,bunga mulai 2.77%," jelas Richard.

Tawarkan Promo Selama Ramadan

Selain promo Ramadan, TAF juga menghadirkan paket promo pendukung lainnya, seperti paket bunga 0%, untuk tenor 12 bulan.

Paket promo spedial All New Kijang Innova Zenix, paket spesial New Calya 2023, DP start 10% dan tenor hingga 5 tahun. Selain itu, paket spektakuler, bebas biaya asuransi hingga 2 tahun, dan bunga spesial 0%.

Richard Wang mengatakan,“Harapan kami, semoga seluruh sajian paket promo special dari TAF ini dapat menjadi solusi pembiayaan mobil Toyota dan Daihatsu."

"Serta juga memudahkan konsumen untuk mendapatkan mobil baru untuk menyambut mudik lebaran 2023 dengan pilihan sajian paket promo yang variatif,” kata Richard Wang.

CSR untuk Pendidikan

Tidak hanya pilihan promo musim lebaran yang disajikan TAF, di bulan Ramadan ini Toyota Astra Financial Services juga menhadirkan kegiatan sosial korporasi yang bertemakan dukungan TAF kepada pendidikan.

TAF bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan non formal PKBM Cikal Bangsa yang berada di bilangan Bekasi, Jawa Barat. TAF mensupport 25 anak yang menjalankan Pendidikan di PKBM Cikal Bangsa. Semoga ini juga menjadi keberkahan untuk Lingkungan TAF dan sekitarnya,” ujar Richard.

“Toyota Astra Financial Services (TAF), terdaftar dan diawasi oleh OJK, TAF adalah perusahaan pembiayaan mobil terbaik yang memberikan solusi kepemilikan mobil baru dengan syarat yang mudah, proses cepat dan aman," jelasnya.

TAF menawarkan paket pembiayaan mobil untuk semua jenis mobil Toyota, Daihatsu dan Lexus.

TAF menawarkan paket pembiayaan mobil untuk semua jenis mobil Toyota, Daihatsu dan Lexus.