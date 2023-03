Suzuki Finance Gelar Promo 'Berkah Ramadan' 

UNTUK memeriahkan Ramadan tahun ini, PT Suzuki Finance Indonesia (SFI) menghadirkan program 'Berkah Ramadan' yang dapat dimanfaatkan oleh calon konsumen untuk membeli mobil Suzuki guna menemani perjalanan mudik lebaran nanti. Program spesial ini berlangsung sejak 22 Maret hingga 30 April 2023 mendatang.

Program ini berlaku untuk pembelian XL7, All New Ertiga, Baleno, S-Presso, SX4 S-Cross, Grand Vitara, dan New Carry secara kredit melalui layanan SFI. Khusus untuk calon konsumen Grand Vitara dapat memanfaatkan program ini hingga 31 Agustus 2023.

”Program penjualan tersebut berupa tawaran uang muka/DP yang rendah, pilihan tenor hingga 7 tahun, Down Payment (DP) sebesar 10%. Tidak hanya itu, SFI juga memberikan hadiah langsung berupa voucher digital e-wallet senilai Rp500 ribu hingga Rp2.500.000 di aplikasi Sufismart, sesuai dengan tipe mobil pilihan konsumen. Melalui program penjualan ini, kami berharap calon konsumen tidak ragu lagi untuk memiliki produk Suzuki,” ujar GM Sales & Marketing SFI M Arifin, Selasa (28/3).

Untuk kategori mobil penumpang, SFI berikan tawaran menguntungkan berupa uang muka/DP rendah yaitu sebesar 10% untuk XL7, All New Ertiga, Baleno, dan S-Presso. Sedangkan untuk Sx4 S-Cross, diberlakukan uang muka/DP sebesar 15%.

Khusus bagi ASN (Aparatur Sipil Negara), PNS (Pegawai Negeri Sipil), pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan Paramedis, SFI memberikan kemudahan uang muka yang rendah sebesar 10% dan berlaku untuk XL7, All New Ertiga, Baleno, dan S-Presso. Pilihan tenor cicilannya pun beragam dari 1 hingga 7 tahun.

Keuntungan lain bisa dirasakan oleh calon konsumen yang memilih tenor cicilan periode 1 hingga 4 tahun, dimana SFI memberlakukan rate khusus yaitu sebesar 3,39%.

Bagi calon konsumen XL7, All New Ertiga, Baleno, dan S-Presso akan mendapatkan hadiah langsung berupa e-wallet senilai Rp500.000 di aplikasi Sufismart yang dapat ditukarkan ke platform e-wallet lainnya, dan juga dapat digunakan untuk pembelian token listrik, pulsa telepon selular maupun lainnya.

Khusus calon konsumen Grand Vitara, SFI menawarkan pilihan tenor hingga 7 tahun dengan Total Down Payment (TDP) mulai dari 15%. plus hadiah langsung berupa voucer digital e-wallet di aplikasi Sufismart sebesar Rp2.500.000.

Selain itu, SFI juga memberikan penawaran menguntungkan bagi para pelaku usaha yang ingin membeli mobil Suzuki kategori komersil. Calon konsumen akan mendapatkan pilihan tenor cicilan hingga 5 tahun dan mendapatkan potongan 1 kali angsuran untuk calon konsumen yang memilih tenor 3 hingga 5 tahun. (S-3)