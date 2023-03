Pengumuman Pemenang Otomotif Award 2023

TABLOID Otomotif kembali menggelar tomotif Award 2023, sebuah acara penghargaan untuk produk-produk otomotif terbaik yang tahun ini merupakan pelaksanaan yang ke-16. Acara penghargaan ini pertama dilaksanakan pada 2008, dan sempat digelar secara online akibat pandemi pada 2020, 2021 dan 2022.

Mengusung tema 'Verified', Otomotif Award 2023 kembali dilaksanakan secara offline pada Senin (27/3) di Studio 1 Kompas TV, Menara Kompas, Jakarta Pusat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah Agen Pemegang Merek (APM) baik roda dua maupun roda empat.

“Kami berterima kasih kepada industri otomotif Indonesia yang telah mempercayakan Otomotif Award sebagai automotive awarding tepercaya selama 16 tahun. Produk-produk terbaik yang telah kami pilih selama ini dipilih terbukti dapat menjadi panduan konsumen dalam menentukan pilihan kendaraan yang tepat serta bermanfaat bagi perkembangan industri nasional,” ujar Editor in Chief Tabloid Otomotif Panji Maulana dalam sambutannya.

Dalam menentukan mobil maupun motor terbaik oleh tim Tester, harus melalui proses yang cukup panjang. Karena dilakukan tahap pengetesan untuk mengambil data-data dari masing-masing kendaraan lalu dikomparasi sesuai dengan kategorinya.

Periode penjurian dilakukan selama 1 tahun, mulai awal Maret 2022 sampai dengan akhir Februari 2023. Dan dilakukan terhadap mobil dan motor terbaru yang dikeluarkan resmi oleh APM ataupun distributor resmi di Indonesia.

Selain itu, nominasi juga diikuti oleh mobil dan motor keluaran di bawah tahun 2023 yang masih dipasarkan oleh APM selama periode penjurian berlangsung. Penilaian ditentukan oleh 7 faktor, yakni : Desain, Fitur dan Teknologi, Performa, Konsumsi Bahan Bakar atau Konsumsi Listrik (Electric Vehicle), Handling dan Kenyamanan (Mobil) atau Riding Position (Motor), Harga serta faktor Kebaruan dari sebuah kendaraan.

“Tahun ini, kami berikan penghargaan sebanyak 23 kategori untuk mobil dan 22 kategori untuk motor,” ujar Panji.

Lebih lanjut, Panji menerangkan dari total 45 penghargaan tersebut juga terdapat di dalamnya adalah penghargaan Rookie of The Year untuk mobil dan Rookie of The Year untuk motor. Lalu penghargaan tertinggi; Car of The Year 2023 dan Bike of The Year 2023.

Daftar penerima Otomotif Award 2023

Car of the Year: Toyota All New Kijang Innova Zenix Hybrid

Bike of the Year: New Honda ADV 160

Pemenang terbaik kategori roda empat:

- City Hatchback: New Brio Satya

- LCGC 7-Seater: Toyota New Calya

- Small Sedan: Toyota All New Vios

- Medium Sedan: All New Honda Civic RS

- City Hatchback: New Honda Brio

- Small Hatchback: Suzuki New Baleno

- Low MPV: Hyundai Stargazer

- Medium MPV Gasoline Toyota All New Kijang Innova Zenix

- Medium Van Toyota All New Voxy

- Big Van Diesel Hyundai Staria

- MPV Crossover Mitsubishi New Xpander Cross

- Small Crossover Honda WR-V

- Low SUV 5 Seater Hyundai Creta

- Low SUV 7 Seater All New Honda BR-V

- Medium SUV All New Honda HR-V 1.5 Turbo

- High SUV Gasoline 5-seater Chery Tiggo 7 Pro

- High SUV Gasoline 7-seater Chery Tiggo 8 Pro

- SUV Diesel Hyundai New Palisade

- Hybrid Toyota All New Kijang Innova Zenix Hybrid

- BEV (Battery Electric Venicle) Hyundai Ioniq 5

- D-Cab New Mitsubishi Triton

- Rookie of the Year: Wuling Air ev

Pemenang terbaik kategori roda dua

- Cub 150 cc: Yamaha MX King 150

- Low Skutik: All New Honda BeAT

- Medium Skutik 125 cc: New Honda Vario 125

- Medium Skutik 150-160 cc: All New Honda Vario 160

- High Skutik 150-175 cc: New Honda ADV160

- High Skutik 250-300 cc: Yamaha XMAX Connected

- Low Retro Skutik: Yamaha Fazzio Hybrid-Connected

- Medium Retro Skutik: Yamaha Grand Filano Hybrid-Connected

- High Retro Skutik: Vespa GTS Super 150 i-get

- Electric Skutik: Alva One

- Sport Naked 150 cc: All New Honda CB150R StreetFire

- Sport Fairing 150 cc: Yamaha R15M Connected-ABS

- Sport Retro 150-175 cc: Yamaha XSR 155

- Sport Naked 200-250 cc: New KTM Duke 250

- Sport Cruiser 250 cc: CFMoto 250 CL-X

- Sport Fairing 250 cc: Kawasaki Ninja ZX-25RR

- Low Dual Purpose: Yamaha WR 155R

- Medium Dual Purpose: Kawasaki KLX230 SE

- High Dual Purpose 250 cc: KTM 250 Adventure

- High Dual Purpose 300-400 cc: KTM 390 Adventure

- Rookie of The Year: Kawasaki KLX230

(S-3)