Wuling Alvez Jadi Grand Prize Top Spender Garuda Indonesia Online Travel Fair

WULING Motors (Wuling) berkolaborasi dengan maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia dalam gelaran Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) yang digelar mulai 27 Maret sampai dengan 2 April mendatang. Partisipasi Wuling dalam ajang tahunan ini dengan memberikan satu unit SUV terbarunya, Wuling Alvez sebagai grand prize untuk konsumen top spender dalam GOTF.

GOTF merupakan aktivitas travel fair daring terbesar yang dilakukan Garuda Indonesia. Melalui program ini, berbagai penawaran menarik disediakan kepada konsumen untuk tiket perjalanan baik domestik maupun internasional. Puluhan ribu kursi penerbangan dengan tujuan menarik serta layanan pendukung perjalanan dari Garuda Indonesia juga ditawarkan dengan harga spesial selama event ini berlangsung.

"Kami bangga dapat ambil bagian dalam GOTF ini dengan menghadirkan Alvez, produk terbaru kami yang memadukan gaya dan inovasi dalam sebuah SUV, sebagai hadiah utama bagi konsumen dengan transaksi terbanyak. Tentunya hal ini menjadi daya tarik dari kolaborasi lintas industri bersama dengan Garuda Indonesia dalam rangka melengkapi perjalanan impian Anda," terang Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani dalam siaran resminya, Selasa (21/3).

Menjadi hadiah grand prize GOTF, Wuling Alvez mengusung konsep 'Style and Innovation in One SUV' yang menggabungkan aspek gaya hidup dan inovasi terdepan dalam satu produk. SUV ini dibekali tampilan yang fashionable dengan bahasa desain sleek and stylish yang terlihat di seluruh bagian eksteriornya.

Selain itu, Alvez juga membawa nuansa tersebut ke bagian interiornya dengan desain yang modern dengan kenyamanan untuk lima penumpang. Tidak hanya tampilan yang stylish, Alvez juga hadir dengan jajaran inovasi canggih yang menjadi ciri khas produk Wuling yang diberikan logo berwarna silver.

Inovasi yang pertama adalah Wuling Indonesian Command (WIND) yang memungkinkan pengguna mengoperasikan berbagai fitur melalui perintah suara canggih berbahasa Indonesia. Kemudian, disematkan juga Wuling Remote Control App yang menghubungkan pengguna dengan mobilnya melalui internet dengan menggunakan aplikasi MyWuling+ pada smartphone maupun head unit.

Perjalanan semakin aman dan nyaman dengan inovasi Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang membantu pengguna selama berkendara. Ditambah sistem entertainment dengan head unit berukuran 10,25 inci yang terhubung koneksi internet. Melalui head unit ini, berbagai fitur hiburan dan pengaturan kendaraan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna.

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman, Alvez dibekali berbagai fitur keselamatan dan keamanan yang lengkap. Fitur keselamatan pada Alvez terdiri dari Rear Parking Camera, Electronic Stability Control & Traction Control System, sistem pengereman ABS & EBD, Electric Parking Brake dengan Auto Vehicle Holding, Hill Hold Control, ISOFIX, serta SRS Airbag di bagian depan.

"Berangkat dari visi yang sama dengan seluruh pihak yang mendukung terlaksananya GOTF ini, kiranya penyelenggaraan GOTF ini dapat memperkuat soliditas antar pelaku industri pariwisata melalui optimalisasi kanal digital untuk mendukung percepatan pemulihan pariwisata nasional," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. (S-3)