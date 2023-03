KTB Gelar Pelatihan Mengemudi Truk di FUSO Driver Gathering 2023 

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) menyelenggarakan FUSO Drivers Gathering 2023 di area parkir Sentul International Circuit Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/3). Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 100 sopir truk dari wilayah Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat ini bertujuan untuk lebih meningkatkan keterampilan profesional para pengemudi truk.

Salah satu kegiatan dari acara ini adalah, 'safety driving clinic' bekerja sama dengan para expert dari Indonesia Driving Institute (IDI) dalam memberikan pengetahuan cara mengemudikan truk FUSO Euro4 dengan benar dan aman untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya dan juga untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar.

Pada acara ini, para pengemudi juga dapat mengikuti driving contest, yang melombakan keahlian mereka dalam 4 kategori: Best Maneuver Challenge, Best Parking Challenge, Best Safety Driving and Best Time Trial.

Vice President KTB Aji Jaya menyampaikan perusahaannya mengutamakan keselamatan para pengemudi truk. FUSO Driver Gathering ini akan menjadi ajang untuk berbagi pengetahuan teknis tentang produk FUSO Euro4 dengan para pengemudi truk secara langsung.

"Selain itu, kami juga berharap mendapatkan pendapat yang jujur mengenai produk kami langsung dari para pengemudi yang merupakan pengguna langsung dari truk kami. Ini adalah hubungan yang saling menguntungkan agar dapat saling memperbaiki satu sama lain,” ungkap Aji di Bogor, Sabtu (18/3).

Mitsubishi FUSO berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik dengan para pengemudi truk sebagai salah satu kesempatan berkontribusi dalam keselamatan berkendara. (S-3)