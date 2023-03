GJAW 2023 Tuntas Hadirkan Kolaborasi Industri Otomotif dan Lifestyle 

PAMERAN Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 yang diprakarsai oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sepanjang 10-19 Maret 2023 telah tuntas menyajikan konsep baru. Pada penyelenggaraan GJAW kedua ini, Gaikindo mengusung konsep Automotive x Lifestyle.

Di industri otomotif ada total lebih dari 60 merek, diantaranya BMW M, Chery, Citroen, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota, dan Wuling serta dari industri pendukung lainnya.

Sesuai dengan konsep Automotive x Lifestyle yang diusungnya, GJAW 2023 berkolaborasi dengan tiga segmen lifestyle sekaligus, lewat kehairan panggung musik Jakarta Concert Week, peragaan busana Jakarta Auto Runway, dan kuliner nusantara di Indonesia Authentic Food Festival.

”Konsep otomotif x lifestyle pada GJAW 2023 menegaskan keterkaitan antara industri otomotif dan lifestyle yang potensinya sangat besar, dengan cakupan audience, exposure dan publikasi lintas industri lebih luas,” ujar Ketua Umum gaikindo Yohannes Nangoi, di Minggu (19/3)

Menurutnya dengan kolaborasi yang diangkat di GJAW 2023 akan dapat mendorong target market industri otomotif Indonesia menjadi lebih luas. Hingga hari terakhir penyelenggaraan, jumlah pengunjung naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 86.168 pengunjung.

Tujuan GJAW 2023

GJAW 2023 digelar sejatinya sebagai ajang pendorong penjualan otomotif di awal tahun, namun para peserta juga memilih GJAW untuk meluncurkan model kendaraan terbarunya. Beberapa model terbaru yang meluncur di GJAW 2023 diantaranya adalah Subaru Crosstrek, Lexus RZ BEV, dan Toyota RAV4, Toyota All New Agya, All New Astra Daihatsu Ayla, serta Chery Omoda 5.

Para peserta menghadirkan beragam model kendaraan yang sejalan dengan konsep otomotif x lifestyle dengan menghadirkan kolaborasi model terbarunya dengan fashion desainer dan juga visual artist ternama. Di antaranya Subaru yang kerja sama dengan The North Face, lalu ada Mazda yang menggandeng designer Jeffry Tan dan MG yang mengusung visual artist Abenk Alter dan Muklay.

“Identitas GJAW pada tahun ini akan menjadi konsep penyelenggaraan berikutnya untuk memperluas pembeli potensial yang hadir, Kami sampaikan apresiasi untuk seluruh peserta yang telah menghadirkan model kendaraan terbaru serta penawaran terbaiknya sepanjang pameran berlangsung,” ujar Ketua III Gaikindo sekaligus Ketua Penyelenggara pameran Gaikindo Rizwan Alamsjah.

Rizwan menambahkan bahwa saat ini hasil transaksi dari deretan APM peserta pameran masih terus didata oleh peserta untuk disampaikan kepada Gaikindo untuk kemudian dilaporkan kepada Kementerian Perindustrian, yang angka-angkanya juga akan dipublish ke masyarkat.

Gaikindo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak sponsor yang mendukung terlaksananya GJAW 2023, seperti Mandiri Utama Finance sebagai Official Multifinance Partner, BliBli sebagai Exclusive E-Commerce & Online Ticketing, serta Protera, King Lyfe, Khong Guan, dan Skrineer. (S-3)