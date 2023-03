Roadshow Mitsubishi XFC Concept Tiba di Palembang

RANGKAIAN roadshow mobil konsep Mitsubishi XFC Concept kembali berlanjut. Setelah sukses memamerkan kendaraan ini di Pekanbaru dan Medan. PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) melanjutkan kegiatan ini ke kota ketiga, yaitu Palembang, Sumatra Selatan.

Mobil konsep ini didisplai dalam ajang Mitsubishi Motors Auto Show di Palembang Trade Center selama periode 16-18 Maret 2023, untuk memberikan kesempatan masyarakat di Palembang dan sekitarnya agar dapat melihat XFC Concept secara langsung.

Director of Sales & Marketing Division MMKSI Irwan Kuncoro menyatakan sudah merupakan komitmen Mitsubishi Motors untuk terus memberikan produk, layanan, dan pengalaman terbaik, salah satunya dengan memperkenalkan Mitsubishi XFC Concept kepada khalayak luas di Indonesia.

"Kami sangat bersemangat untuk menampilkannya di kota ketiga dari seri roadshow Mitsubishi XFC Concept dan tidak sabar untuk melihat tanggapan dari masyarakat di Palembang,” ungkap Irwan, Kamis (13/3)



Mitsubishi XFC Concept merupakan sebuah mobil konsep generasi selanjutnya di segmen compact SUV, dengan konsep produk 'Best Suited Buddy for an Xciting Life', atau 'Teman Paling Cocok untuk Kehidupan yang Menyenangkan'. Mitsubishi XFC Concept memiliki tiga keunggulan utama, yaitu konsep desain ‘Silky and Solid’, ‘Smart and Quality Comfort’, serta ‘Compact and Spacious Interior’.

Dengan kata lain, sebagai sebuah SUV yang ringkas, enerjik, dan juga canggih, Mitsubishi Motors menggabungkan desain aura SUV yang tangguh. Pada saat yang sama, kendaraan ini memberikan kesan bertenaga seperti yang diharapkan dari sebuah SUV pada berbagai kondisi jalan, termasuk di jalanan licin, menciptakan perpaduan yang lengkap, seperti desain yang tangguh namun sporty dan fashionable sekaligus menarik.

Setelah di Medan, Pekanbaru dan Palembang, roadshow Mitsubishi XFC Concept di enam kota besar di Indonesia sepanjang Maret hingga awal April 2023 akan dilanjutkan di Bandung (Mall Paskal 23) pada 22-24 Maret, lalu Surabaya (Mall Tunjungan Plaza 6) 27-29 Maret, dan terakhir di Semarang (Mall Paragon City) pada 31 Maret - 2 April 2023. (S-3)