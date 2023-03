Wuling Gelar Pameran SUV Kompak Alvez Serentak di MKG 3 dan PIM 3

MELANJUTKAN rangkaian peluncuran Alvez, Wuling Motors (Wuling) menyelenggarakan pameran agar masyarakat di wilayah Jakarta lebih mudah mendapatkan informasi seputar SUV kompak terbaru dari Wuling tersebut.

Melalui pameran ini, para konsumen dapat melihat secara langsung perpaduan desain yang stylish dan inovasi teknologi dalam satu SUV, yakni Alvez, serta ragam produk inovatif dari Wuling lainnya di Mall Kelapa Gading 3 dan Pondok Indah Mall 3 pada 15-19 Maret 2023. Selain itu, terdapat pula penawaran menarik selama periode launching dan tersedia unit test drive yang bisa dicoba selama pameran.

“Kami melihat antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat Jakarta terhadap Wuling Alvez. Maka dari itu, kami menawarkan kemudahan bagi konsumen yang masih penasaran dengan compact SUV yang memadukan gaya dan inovasi ini dengan mengadakan pameran di Mall Kelapa Gading 3 dan Pondok Indah Mall 3 secara serentak," ujar Regional Sales Manager Wuling Motors Kharismawan Awangga, di Jakarta, Rabu (15/3)

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat dan mencoba langsung Wuling Alvez, sekaligus menikmati promo yang ditawarkan sepanjang periode launching ini.

Sesuai dengan tagline-nya ‘Style and Innovation in One SUV’, eksterior Alvez menekankan 'style that keeps you moving' yang terlihat pada penggunaan dynamic dual-tone color, LED DRL serta adjustable LED pada lampu utama, dan LED lampu belakang, bold front grille design, serta cutting-edge 16” wheels.

Tidak hanya itu, penggunaan electric sunroof dan material berkelas pada kabin kian menonjolkan nuansa modern dan kecanggihan inovasi teknologi Wuling menjadikan setiap perjalanan semakin menyenangkan.

Pada fitur hiburan, Alvez sudah dilengkapi dengan teknologi pintar untuk mengakomodasi pengalaman berkendara yang lebih

percaya diri dan modern, seperti Wuling Indonesian Command (WIND), perintah suara pintar berbahasa Indonesia pertama yang bisa mengoperasikan berbagai fitur dan Wuling Remote Control App yang menghubungkan pengguna dengan mobilnya melalui internet.

Alvez pun turut disematkan dengan beragam fitur keselamatan yang mumpuni. Salah satunya teknologi Advanced Driver Assistance System (ADAS) sehingga berkendara semakin aman. Selain itu, Alvez juga dilengkapi dengan fitur keselamatan yang lengkap, mulai dari Rear Parking Camera, Electronic Stability Control, hingga SRS Airbag di bagian depan memberikan ketenangan di setiap perjalanan.

Selama pameran berlangsung, Wuling menyediakan penawaran khusus seperti uang muka ringan, cicilan terjangkau, hingga gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun/50.000 km. Para pengunjung yang melakukan transaksi pembelian Alvez berhak mendapatkan voucer belanja senilai Rp2.000.000.

Bagi pengunjung yang membeli Air ev berkesempatan mendapatkan hadiah voucer bodykit senilai Rp2.000.000. Wuling turut mengadakan ‘Almaz Trade-In Program’ yang ditujukan bagi pemilik seri Almaz yang ingin tukar tambah unitnya menjadi Almaz Hybrid. Untuk menikmati program ini, konsumen hanya perlu melampirkan STNK Almaz dan berhak mendapatkan additional trade in promo senilai Rp5.000.000 dengan syarat dan ketentuan berlaku

.

Sebagai tambahan informasi, Wuling turut juga menampilkan lini produk lainnya dalam pameran ini meliputi New Cortez, Almaz

Hybrid, dan Air ev. Selain itu bagi pengunjung yang melakukan pembelian di pameran ini berhak mengikuti lucky dip. Adapun

unit test drive Alvez, Air ev, dan Almaz Hybrid disediakan bagi konsumen yang ingin mencoba berkendara dengan produk

Wuling ini. (S-3)