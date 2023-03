GJAW 2023: Pesta Peluncuran Mobil Baru, Belanja Otomotif, Konser Musik, Hingga Berburu Kuliner

GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 yang mengusung konsep GJAW x Lifestyle sukses mengemas acara pameran yang dibalut oleh nuansa lifstyle. Tidak hanya pameran mobil dan industri pendukungnya, GJAW juga menjadi tempat menarik yang dapat dikunjungi untuk menikmati sajian musik melalui Jakarta Concert Week (JCW), ataupun menikmati ragam kekayaan kuliner Nusantara di Indonesia Authentic Food Festival.

Setelah diguncang oleh aksi Ahmad Dhani Project di hari perdana GJAW 2023, Jumat (10/3), panggung konser musik JCW 2023 akan kembali menampilkan deretan musisi papan atas. Musisi yang akan kembali hadir di Jakarta Concert Week 2023 antara lain:

- Rabu, 15 Maret: THE GREATEST HITS: Potret | Maliq & D’Essentials

- Kamis, 16 Maret: NOAH Monochrome.

- Jumat, 17 Maret: SOUND OF 2000 (Samsons x Yovie Nuno x D’Masiv).

- Sabtu, 18 Maret: JOHNNY STIMSON

- Minggu, 19 Maret: TRIO LESTARI with Rio Febrian feat. Rizky Febian

Berburu Kuliner dan Belanja Otomotif

Salah satu kolaborasi yang pertama kali ada pada pameran otomotif di Indonesia, GJAW akan menghadirkan ragam kuliner khas nusantara dikemas dalam Indonesia Authentic Food Festival.

Bagi para pecinta kuliner, Indonesia Authentic Food Festival menyajikan ragam pilihan makanan Nusantara yang sudah dikurasi secara khusus oleh tim GJAW 2023 untuk mendapatkan cita rasa orisinal yang menjadi salah satu warisan kekayaan budaya Indonesia.

Lebih dari 30 kuliner autentik mulai dari Toko Oen dari Semarang, Kupat Tahu Gempol, Nasi Jamblang & Empal Gentong Ibu Sumia, Sate Padang Petak IX, Nasi Ayam Semarang Bu Lany, Mie Kocok Bandung Marika, Nasi Kapau Bukit Tinggi, hingga Es Doger dan Selendang Mayang dapat dinikmati para pengunjung sepanjang, pameran berlangsung.

Pengunjung juga berkesempatan menikmati fasilitas makan gratis di zona food festival GJAW. Caranya cukup mudah hanya dengan follow akun Instagram: @jakartaautoweek, mengunggah ulang postingan IG resmi GJAW di akun pribadi masing-masing soal ‘Ditraktir Makan Siang’ dan klaim voucernya di Information Counter sebesar Rp50 ribu. Traktiran makan siang ini hanya berlaku dari 14-16 maret 2023.

Bagi yang hobi mendandani kendaraan, GJAW juga dimeriahkan oleh berbagai produk aksesoris otomotif, seperti pelek, ban, lampu-lampu LED mobil, kaca film, audio mobil, hingga produk perawatan dan perbaikan kendaraan.

Ketua III Gaikindo sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo Rizwan Alamsjah mengungkapkan industri otomotif dan industri lifestyle akan tampil maksimal pada GJAW x Lifestyle 2023.

“Para peserta merek otomotif menampilkan produk terbarunya, dan juga memberikan penawaran dan promo yang tidak boleh dilewatkan pengunjung. Dari sisi industri lifestyle pun tidak main-main, GJAW 2023 bekerjasama dengan profesional yang tepat, baik untuk penyelenggaraan Jakarta Concert Week, Jakarta Auto Runway, dan juga untuk penyelenggaraan Indonesia Authentic Food Festival. Kami yakin kehadiran GJAW x Lifestyle ini akan meriah dan secara keseluruhan akan menarik pengunjung dari berbagai kalangan yang tidak terbatas hanya pada pecinta otomotif saja, namun juga para pecinta hiburan, musik, fashion dan penikmat kuliner di Jakarta dan sekitarnya,” papar Rizwan. (S-3)