Manjakan Penggemar Modifikasi Mobil dan Motor, Bank bjb Dukung BBQ Ride 2023

BBQ Ride 2023 merupakan even ke-10 dengan konsep dan tema Fusion Culture dengan beragam kegiatan, seperti cars and motorcycle exhibiton, motor sales, art and photo exhibition, colective market, currated bicyle showcase, slow race, lucky draw, dan sebagainya. Bank bjb memanjakan para penggemar modifikasi mobil dan motor melalui beragam promo menarik di acara BBQ Ride 2023 yang digelar di area Summarecon Mall, Gedebage Bandung, pada 11-12 Maret 2023 lalu.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank bjb Widi Hartoto mengatakan perusahaannya senantiasa memanjakan para penggemar otomotif sekaligus mendukung industri lokal di bidang otomotif melalui pagelaran BBQ Ride.

"Bank bjb mendukung penuh BBQ Ride 2023 yang mengangkat dan memperkenalkan industri lokal apparel, riding gears hingga sparepart kendaraan," ujar Widi dalam siaran resminya.

Dukungan Bank bjb terhadap industri otomotif, menurut Widi, punya arti yang sangat penting karena dapat berkontribusi menggerakan roda perekonomian.

Sebagai bukti nyata komitmen tersebut, bank bjb menghadirkan Exclusive Collaboration yakni program berupa pemberian Work Jacket 'BBQ Ride X Mooneyes' kepada 100 nasabah baru maupun existing yang membuka rekening atau hold dana pada tabungan bjb Tandamata, bjb Tandamata Berjangka, atau bjb SiMuda sesuai dengan nominal yang telah ditentukan.

Selain itu, bank bjb juga menggelar program Digi dan DigiCash dengan memberikan diskon untuk nasabah yang melakukan transaksi menggunakan Digi (QR Payment), DigiCash di QRIS bank bjb & Debit Card bank bjb.

Diskon/potongan harga diberikan secara langsung senilai Rp15 ribu dengan minimal transaksi Rp50 ribu di all merchant BBQ Ride 2023 untuk 50 transaksi pertama. Nasabah juga dapat menikmati program diskon 10% untuk pembelian Official Marchendise BBQ Ride menggunakan Digi (QR Payment), DigiCash melalui QRIS bank bjb.

Bank bjb juga memberikan kesempatan pada nasabah yang beruntung untuk mendapatkan satu unit motor custom yang diundi pada akhir kegiatan, dengan cara menunjukan bukti transaksi menggunakan Digi atau DigiCash minimal Rp100 ribu untuk satu kupon undian, dan berlaku kelipatannya dengan maksimal kelipatan 10 kupon undian dalam satu kali transaksi. (S-3)