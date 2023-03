Lexus Tegaskan Visi dan Misi ELektrifikasi Perusahaan Melalui Kehadiran RZ BEV

LEXUS Indonesia menggelar Lexus Exclusive Media Gathering – Making Luxury Personal with Lexus Electrified di sela-sela pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, Senin (13/3). Di acara ini, Lexus Indonesia menegaskan visi dan misi elektrifikasi perusahaan.

Sebagai perusahaan otomotif yang masih memiliki 'tali persaudaraan' yang sangat kuat dengan Toyota, Lexus juga memiliki visi dan misi yang sama, yaitu memberikan berbagai jenis kendaraan elektrifikasi yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam dan tentunya ditambah dengan balutan kemewahan yang menjadi DNA utamanya.

Melalui peluncuran The All New Lexus RX pada bulan lalu, dan kehadiran The All New Lexus RZ di ajang GJAW 2023, menjadi langkah nyata Lexus untuk menjadi Luxury Automotive Brand dengan The Most Complete Electrified Vehicle mulai dari Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), hingga Battery Electric Vehicle (BEV).

Menurut General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma, perusahaan tidak mau hanya fokus pada satu kendaraan elektrifikasi, terlebih masyarakat Indonesia saat ini masih ragu terhadap kendaraan listrik, walaupun mereka memiliki keinginan untuk berkontribusi pada karbon netral. Biasanya mereka akan memulai dari hybrid terlebih dahulu.

Oleh karena itu, Lexus memberikan berbagai pilihan elektrifikasi yang lengkap, mulai dari HEV, PHEV hingga BEV.

"Oleh karena itu kami punya tema ‘making luxury personal’, terutama dalam penggunaan mobil listrik ini, karena itu kami buat semua model,” ujar Bansar, di sela-sela acara pemeran otomotif di JCC, Senin (13/3).

The All New Lexus RZ

Sesuai dengan Lexus Brand 'Next Chapter' yang menggabungkan unsur Lexus Electrified, Limitless Design, Lexus Driving Signature, dan Human-Centered Technoloy, menjadikan The All New Lexus RZ memiliki karakter yang berbeda dengan kendaraan BEV lainnya.

Bansar Maduma menjelaskan, bahwa teknologi baterai mobil listrik tidak jauh berbeda dengan baterai smartphone yang canggih. Bermodalkan baterai jenis litium ion berkapasitas 71,4kWh Lexus RZ mampu memberikan jarak tempuh hingga 400 km.

Baterainya juga dilengkapi dengan thermal management system untuk menjaga suhu baterai yang membuat baterai lebih efisien dan tahan lama. Bahkan setelah 10 tahun pemakaian, baterainya diklaim masih mampu menampung daya sebesar 90% dari kondisi awal.

Untuk pengisian ulang baterai, Lexus RZ hanya butuh waktu sekitar 90 menit jika menggunakan DC Fast Charger berdaya 50 kWh dari kondisi low-battery hingga baterai penuh 100%. Sedangkan jika menggunakan AC Wall Charger berdaya 7,4 kWh, pengisian ulang baterai memerlukan waktu sekitar 10 jam.

Meskipun demikian, bansar berpesan untuk tidak telalu sering menggunakan DC fast charger walaupun di dalamnya sudah ada sistem yang mampu menjaga agar proses pengisian daya tetap aman. Penggunaan DC Fast Charger sebaiknya digunakan pada saat tertentu, misalnya saat membutuhkan pengisian ulang cepat ketika perjalanan ke luar kota. (S-3)