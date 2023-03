Di GJAW 2023 Suzuki Pamerkan Tujuh Model Pemikat Kaum Urban

GAIKINDO kembali menggelar pameran otomotif GJAW (Gaikindo Jakarta Auto Week) 2023 yang mengusung konsep kolaborasi antara otomotif dengan lifestyle untuk mendongkrak penjualan industri otomotif. Sepanjang 10 hari pameran, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) turut ambil bagian di pameran itu dengan mengusung temanya sendiri, yaitu New Generation of Urban Mobility melalui tampilan booth yang menggambarkan ketangguhan dalam modern yang merepresentasikan produk-produk Suzuki di Indonesia.

“Kami menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Gaikindo untuk mendongkrak penjualan di industri otomotif melalui pameran otomotif GJAW 2023. Sama seperti tahun lalu, pameran otomotif ini dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan dan Suzuki menempati Hall A1. Suzuki memanfaatkan momentum ini sebagai waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan terhadap kendaraan yang bergengsi serta efisien dan terjangkau,” Menurut 4W Marketing Director SIS Donny Saputra.

Untuk itu Suzuki menghadirkan tujuh line up mobil unggulan di dalam booth-nya selama GJAW 2023, mulai dari Grand Vitara, All New Ertiga Hybrid, XL7, SX4 S-Cross, Baleno, Ignis dan S-Presso. Di dalam booth tersebut, Suzuki menyediakan dealing area yang nyaman bagi calon konsumen, area Suzuki Collection untuk penjualan Suzuki Genuine Parts (SGP), Suzuki Genuine Accessories (SGA) serta Ecstar Oil. Ada juga games corner dengan beragam pilihan permainan untuk memberikan rasa menyenangkan bagi pengunjung saat datang ke booth Suzuki.

Suzuki juga sediakan 3 unit test drive yaitu All New Ertiga Hybrid, XL7, dan S-Presso untuk memberikan kesempatan mengendarai Suzuki secara langsung kepada pengunjung dengan prosedur yang mudah. Para pengunjung yang menjadi peserta test drive akan berkesempatan mencoba mobil Suzuki di rute sekitar kawasan Senayan sehingga dapat sekaligus menggunakan dan merasakan fitur unggulan Suzuki secara optimal.

“Dengan adanya pameran ini, kami harap dapat memudahkan masyarakat memiliki mobil impiannya dari Suzuki di awal tahun 2023. Selain itu kami juga ingin memberikan pengalaman terbaik bagi pengunjung yang datang ke booth Suzuki Indonesia dengan hadirkan beragam area dan aktivitas di booth yang dapat dinikmati oleh pengunjung untuk memberikan kenyamanan saat sedang berkunjung. Untuk berikan pengalaman sensasi berkendara secara langsung dan merasakan fitur-fitur yang telah disematkan, pengunjung juga dapat menggunakan mobil yang telah disediakan di test drive area,” tutup Donny. (S-3)