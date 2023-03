Saatnya Membeli Mobil Baru Sambil Nikmati Promo di GJAW 2023

GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 telah dibuka untuk publik sejak Jumat, 10 Maret 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, DKI Jakarta. Pameran yang akan berlangsung hingga 19 Maret 2023 ini hadir membawa beragam penawaran dan promo menarik dari Agen Pemegang Merek (APM). Bahkan beberapa APM melakukan peluncuran dan menjual secara resmi beberapa produk terbarunya di GJAW 2023.

Tentu ini jadi pencapaian baru di ajang pameran yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo), sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir membuka langsung pameran bahwa industri otomotif adalah sektor paling cepat dalam membantu memulihkan perekonomian nasional. Terlebih sejak beberapa regulasi yang mendorong investor harus membuka perakitan mobilnya sendiri di Indonesia membuat industri ini kian menguat.

"Kami mengapresiasi langkah Gaikindo untuk menyelenggarakan Pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023. Pencapaian angka penjualan yang baik adalah kunci untuk menarik investasi lebih di sektor otomotif. Melihat capaian yang impresif tahun 2022 lalu di mana mencatat penjualan mencapai 1.048.040 unit, capaian tersebut harus terus didorong dan dipertahankan. Semoga target total transaksi Pameran GJAW 2023 dapat melebihi pencapaian tahun 2022 lalu sebesar Rp. 2,3 triliun dengan menghadirkan sekitar 53.000 pengunjung," ujar Airlangga, Jumat (10/3).

Mobil-mobil baru yang secara resmi dijual dan dipasarkan di momentum GJAW 2023 ini, menjadi kejutan tersendiri, bertepatan menjelang ramadan dan libur lebaran, publik banyak mencari mobil baru dan promo khusus juga kian menambah antusiasme pengunjung.

Mobil baru diluncurkan langsung bisa dibeli

Beberapa mobil yang sebelumnya sudah dikenalkan, kali ini benar-benar diluncurkan secara resmi lengkap dengan harganya. Toyota memboyong produk terbarunya yaitu All New Astra Toyota Agya dan All New Agya GR Sport, diikuti Daihatsu dengan All New Astra Daihatsu Ayla. Sedangkan Suzuki resmi merilis harga jual Grand Vitara. Pabrikan lain yang juga secara resmi mengumumkan harga reguler mobil terbarunya adalah Chery.

APM lain yang meluncurkan produk terbarunya ada Lexus dengan RZ yang merupakan mobil bertenaga listrik, lalu Mazda dengan MX5 Miata bertransmisi manual. Tidak mau ketinggalan Subaru Indonesia memboyong Crosstrek meramaikan pasar SUV kompak di Indonesia, juga Nissan dengan memperkenalkan Terra facelift.

Sejak awal GJAW memang diproyeksikan sebagai ajang beli mobil awal tahun. Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengungkapkan tujuan ini mendapatkan dukungan dari semua peserta pameran dan juga para sponsor.

"Kami berharap kehadiran berbagai merek otomotif dengan lineup yang lengkap, serta berbagai inovasi di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, berkontribusi terhadap angka penjualan industri otomotif Indonesia serta secara berkelanjutan terus menjaga gairah pasar otomotif di Indonesia," tutur Nangoi.

GJAW menghadirkan total lebih dari 60 merek, mulai dari kendaraan penumpang, kendaraan premium, kendaraan komersial, dan industri pendukung. Anggota Gaikindo yang tampil kali ini adalah BMW M, Chery, Citroen, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota, dan Wuling. (S-4)