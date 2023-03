Tampil di GJAW 2023, Honda Tawarkan Program Menarik

HONDA menawarkan program “Rejeki Beli Honda” pada ajang pameran mobil Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 yang digelar mulai Jumat (10/3) hingga Minggu (19/3) di JCC Senayan, Jakarta. Selain menawarkan program penjualan menarik, pada ajang pameran ini Honda juga menampilkan produk-produk terbarunya di booth Honda yang berada di Hall B1.

“Honda hadir di GJAW 2023 untuk menyegarkan pasar otomotif di awal tahun 2023, terutama dengan menghadirkan produk terbaru dan menawarkan program penjualan yang menarik bagi konsumen. Dengan berbagai fasilitas dan hiburan menarik yang kami siapkan, kami percaya booth Honda akan menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung GJAW,” ungkap Director Honda Jakarta Center Johanes Widjaja dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (10/3)

Di aula GJAW Booth Honda memiliki luas 888 m2 dengan tetap membawa ciri khas Honda yang advanced dan juga sporty. Honda menampilkan sebanyak 16 mobil display diantaranya adalah Honda Brio, Honda WR-V, All New Honda BR-V dan Honda City Hatchback RS. Dalam booth Honda pengunjung akan masuk ke dalam zona – zona yang terdiri dari zona RS, Zona Honda City Hatchback RS, Zona All New Honda BR-V, dan Honda Sensing Area.

Baca juga: Penjualan Mobil Honda di IIMS 2023 Catatkan 1.358 Unit

Honda telah menyiapkan berbagai program penjualan di GJAW 2023 diantaranya DP Ringan Mulai dari 10%, Bunga 0%, Cicilan Ringan Mulai dari Rp 2 Juta, Tenor Hingga 7 tahun, Program Trade In, Free Voucher Service dan Parts. Terdapat pula hadiah Grand Prize Trip Kapal Pesiar, Puluhan Smartphone hingga Lucky Dip dengan total hingga Ratusan Juta Rupiah.

Untuk menunjang kenyamanan konsumen, Honda telah menyediakan customer lounge yang nyaman dilengkapi dengan fasilitas banking untuk mendukung pelayanan bagi seluruh konsumen. Selama acara pameran berlangsung, Honda akan menampilkan serangkaian acara menyenangkan bagi pengunjung, mulai dari kuis dengan hadiah-hadiah menarik setiap harinya. Pada akhir pekan akan ada penampilan spesial dari Suara Kayu dan My Own Music. (Z-10)