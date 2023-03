Toyota Tampilkan Tiga Model Baru di Ajang GJAW 2023

PT Toyota-Astra Motor (TAM) kembali memeriahkan ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 yang berlangsung pada 10-19 Maret 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. TAM menghadirkan 16 line up terlengkap mulai dari kendaraan berteknologi elektrifikasi, GR sports dan sporty car, hingga model-model favorit lainnya.

Termasuk Toyota All-New Agya dan All-New Agya GR Sport yang telah resmi dijual di Indonesia per 10 Maret 2023 serta kehadiran All-New RAV4 GR Sport Plug-In Hybrid EV menandai debut perdananya tampil di Indonesia.

“Tidak hanya menyediakan berbagai pilihan kendaraan, kami juga melengkapinya dengan teknologi terbaru, serta pilihan layanan mobilitas yang accessible dan advanced. Untuk pertama kali di GJAW 2023 ini kami juga menghadirkan All-New RAV4 GR Sport PHEV untuk menguatkan komitment kami dalam mendukung target penurunan emisi karbon,” papar President Director TAM Hiroyuki Ueda, Jumat (10/3).

Perthankan segmen LCGC

Toyota All-New Agya dan All-New Agya GR Sport pertama diperkenalkan secara world premiere di Indonesia Februari lalu. Versi standardnya masih akan berada pada segmen Low Cost Green Car (LCGC) mulai dari Rp167 jutaan, sedangkan versi GR Sport akan berada di segmen yang sedikit lebih tinggi dengan harga mulai dari Rp237 jutaan.

Dengan peningkatan yang menyeluruh pada seluruh aspek mulai dari platform, mesin, transmisi, hingga suspensi baru. Kedua model baru ini menyasar dua kebutuhan mobilitas yang berbeda namun tetap menawarkan value for money yang terbaik dikelasnya sebagai sebuah city car.

Perkenalan All-New RAV4 GR Sport PHEV

Setelah kehadiran New Corolla Cross GR Sport Hybrid EV beberapa waktu lalu, kini Toyota juga melengkapi lineup SUV yang peminatnya semakin meningkat dengan menghadirkan All New RAV4 GR Sport Plug-In Hybrid EV yang memperluas pilihan model GR berteknologi elektrifikasi.

“Sebagai bentuk realisasi dari komitmen kami dalam menghadirkan Mobility for All, melalui kehadiran All-New RAV4 GR Sport Plug-In Hybrid EV, kami ingin menjawab kebutuhan mobilitas yang lebih luas khususnya bagi pelanggan yang menginginkan sebuah kendaraan yang mampu memberikan excitement lebih dengan tetap berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.” kata Vice President Director TAM Henry Tanoto.

Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy menyampaikan bahwa dengan keikutsertaan Toyota pada GJAW 2023, pengunjung dapat melihat berbagai improvement yang terus dilakukan oleh Toyota dalam rangka memberikan berbagai benefit yang bisa dinikmati pelanggan baik dari sisi produk, teknologi dan layanan.

"Kami mempersiapkan layanan yang komprehensif dari mulai penjualan hingga purna jual demi memberikan peace of mind bagi para pelanggan. Harapannya, upaya continuous improvement yang dilakukan pada produk-produk baru Toyota serta layanan pendukungnya, dapat memenuhi kebutuhan mobilitas yang melebihi ekspektasi pelanggan,” tutup Anton Jimmi. (S-3)