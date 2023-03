Pemerintah Beri Subsidi Kendaraan Listrik, Smoot Motor Sambut Baik

SMOOT Motor, sepeda motor listrik pintar tanpa cas pertama di Indonesia, menyambut baik antusiasme publik yang ingin beralih ke motor listrik untuk transportasi harian mereka. Menko Marves Luhut Panjaitan menyampaikan bahwa program subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta akan aktif per 20 Maret 2023 dan Smoot Motor dapat menjadi pilihan masyarakat.

Motor listrik pintar itu tersertifikasi TKDN sejumlah 47,61% oleh Kementerian Perindustrian. Harga Smoot Tempur Facelift dari Rp18.500.000 menjadi Rp11.500.000 (OTR Jadetabek). Pada April mendatang, Smoot Zuzu, model terbaru dengan desain retro yang lebih gaya juga akan dihadirkan untuk menyambut program subsidi ini.

Berbeda dari sepeda motor listrik lain, Smoot Motor hadir sebagai solusi tepat bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik dengan kebutuhan jarak tempuh yang jauh. Dengan mengadopsi teknologi SWAP atau sistem tukar baterai dari SWAP Energy, pengguna Smoot dapat dengan mudah menukar baterai motornya di 1.000 titik strategis SWAP Station yang tersebar di Alfamidi, Alfamart, Dan+Dan, BP-AKR, Circle-K, Shell, Haus, Martabak Pecenongan 78.

Baca juga: Xiaomi Mulai Produksi Mobil Tahun Depan

Sebagai stasiun penukaran baterai terbesar di Indonesia, SWAP Energy memastikan para pengguna Smoot Motor listrik tidak perlu ketakutan kehabisan baterai saat berkendara. CEO Smoot Motor Indonesia Irwan Tjahaja mengatakan subsidi dari pemerintah pasti akan sangat mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. "Smoot Motor listrik pintar tanpa cas punya sistem tukar baterai yang mempermudah pengguna untuk pergi tanpa ada batasan jarak lagi, tukar baterainya cepat dan gratis, garansi baterainya juga seumur hidup," ujar Irwan dalam keetrangan tertulis, Kamis (9/3).

Selain itu, para pengguna Smoot Motor listrik pintar juga didukung oleh aplikasi pintar SWAP sebagai platform untuk melakukan top up kuota perjalanan dengan Ovo dan GoPay. Dengan sistem top up yang hanya berkisar Rp160-Rp175 per kilometer, pelanggan dapat menikmati biaya transportasi yang lebih murah. Bahkan, via aplikasi SWAP para pengguna dapat mengawasi dan mengontrol status motor dan baterai dari kejauhan. (Z-2)