Deretan Kolaborasi Musisi Ternama di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 

PAMERAN otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 akan segera digelar dalam hitungan hari. Pameran yang diinisiasi oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) ini akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 10-19 Maret mendatang.

Selaras tema yang diusungnya yaitu GJAW x Lifestyle 2023, pameran otomotif kali ini akan menyajikan suguhan terbaik dari kolaborasi antara otomotif dan lifestyle. Salah satunya adalah melalui suguhan konser musik yang dikemas dalam Jakarta Concert Week (JCW) 2023.

Sejumlah musisi ternama hadir mengisi panggung konser dalam rangkaian kolaborasi multigenre dan berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. JCW mengusung kolaborasi spektakuler yang dikonsepkan untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan gaya hidup yang sejalan dengan pecinta otomotif di Indonesia.

Daftar dan jadwal musisi yang akan memeriahkan panggung JCW 2023:

- Jumat, 10 Maret: Ahmad Dhani Project

- Rabu, 15 Maret: The Greatest Hits: Potret | Maliq & D’Essentials.

- Kamis, 16 Maret: NOAH Monochrome

- Jumat, 17 Maret: Sound of 2000 (Samsons x Yovie Nuno x D’Masiv).

- Sabtu, 18 Maret: Johnny Stimson

- Minggu, 19 Maret: Trio Lestari with Rio Febrian feat. Rizky Febian.

Ketua III Gaikindo sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo Rizwan Alamsjah menegaskan, bahwa pihaknya serius mengemas pameran otomotif yang dikolaborasikan dengan dunia lifestyle untuk bisa dinikmati para pengunjung GJAW 2023 ini.

"Dari sisi industri lifestyle pun Kami tidak main-main, GJAW 2023 bekerjasama dengan profesional yang tepat," tegas Rizwan, dalam acara konferensi pers GJAW x Lifestyle 2023 yang digelar di kawasan Hutan kota Platara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3) lalu.

Untuk itu, Seven Event selaku penyelenggara acara yang ditunjuk oleh Gaikindo menggandeng New Live Entertainment (NLE) yang sudah berpengalaman dalam mengemas acara konser musik.

“Jakarta Concert Week siap menghentak dengan Multi Shows of New Experience & Excitement. Pertama kali di Indonesia konser musik dengan Special Treatment di setiap shownya akan hadir bersamaan dengan pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week, Jakarta Concert Week akan menarik target market yang lebih luas lagi," ujar Founder & Creative Director NLE Dino Hamid.

Untuk menyaksikan konser di JCW di Plenary Hall – Jakarta Convention Center sudah termasuk dengan tiket masuk ke Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW), untuk pembelian tiket dapat diperoleh hanya di Blibli.com.

Harga tiket konser Jakarta Concert Week 2023 adalah sebagai berikut:

- Platinum: Rp1.348.922 (khusus show Johnny Stimson Rp1.477.391)

- Gold: Rp701.439 (khusus show Johnny Stimson Rp768.243)

- Festival: Rp377.698 (khusus show Johnny Stimson Rp413.669)

- Tiket Terusan: Rp1.284.688

Konser musik yang menjadi bagian dari GJAW 2023 ini akan dimulai pada pukul 19.00 – 21.00 WIB di Plenary Hall - Jakarta Convention Center. (S-3)