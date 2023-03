Penjualan Toyota di IIMS 2023 Tembus 1.900 SPK

PARTISIPASI Toyota di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selama 11 hari penyelenggaraan pameran pada 16 – 26 Februari 2023, Toyota berhasil mencetak 1.947 SPK. Dari total SPK yang diperoleh, duo MPV Avanza dan Veloz menjadi kontributor terbesar dengan menyumbang masing-masing 331 unit dan 184 unit, atau sebesar 26,4% dari total seluruh model Toyota.

All New Kijang Innova Zenix yang diluncurkan PT Toyota-Astra Motor (TAM) pada akhir 2022 lalu juga mendapatkan respon positif dari pengunjung. All New Kijang Innova Zenix baik Hybrid maupun Non-Hybrid membukukan 403 SPK. Selain itu, All New Kijang Innova Zenix juga berhasil mendapatkan penghargaan sebagai 'The Best Medium MPV' dan Toyota bZ4X menang sebagai 'The Best Electric Car' di ajang IIMS 2023.

“Pencapaian ini memperkuat komitmen kami untuk bisa terus menghadirkan inovasi mobilitas yang melebihi ekspektasi serta meningkatkan kepuasan pelanggan,” kata Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwady, Senin (28/2).

Dari total 1.947 perolehan SPK Toyota yang tercatat, selain MPV Avanza, Veloz, dan All New Kijang Innova Zenix yang meraih SPK tertinggi, model-model lainnya yang juga berkontribusi besar adalah Raize sebanyak 265 unit (13,6%), Fortuner 184 unit (9,4%), dan Rush 181 unit (9,3%).

Di momen IIMS 2023 ini, Toyota juga menghadirkan All New Agya dan memperkenalkan satu model baru di GR line up, yaitu New Corolla Cross GR Sport Hybrid EV berteknologi elektrifikasi Hybrid EV. New Corolla Cross versi GR Sport ini menjadi model GR pertama dengan teknologi Hybrid EV di Indonesia.

Berbagai pilihan kendaraan elektrifikasi yang Toyota hadirkan juga tak lepas dari animo positif pelanggan, di mana secara total, penjualan kendaraan elektrifikasi Hybrid Toyota berhasil meningkat signifikan 212% dibandingkan IIMS tahun lalu atau membukukan 150 SPK.

Angka ini termasuk All New Kijang Innova Zenix Hybrid yang baru diluncurkan tahun lalu dan langsung mendominasi perolehan SPK serta New Corolla Cross GR-Sport Hybrid EV yang kita luncurkan di IIMS 2023. (S-4)