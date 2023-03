MG Siapkan Mobil Baru di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023

JENAMA otomotif asal Inggris Morris Garages (MG) dikabarkan siap memberi kejutan pada gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, pekan depan. Memenuhi tema besar GJAW x Lifestyle, MG akan menghadirkan Let's Go Beyond Boundaries yang diwakili dengan deret kendaraan yang juga menitikberatkan pada kualitas desain penuh gaya.

MG menyebut pihaknya memahami betul pentingnya menghadirkan desain yang keren, atraktif, dan terdepan, di samping kualitas mesin, kecanggihan fitur, dan harga yang terjangkau. Hal itu menjadikan mobil MG tidak hanya digemari di Indonesia tetapi juga di negara dan benua lainnya hingga di negara asalnya, Inggris.

"Antusiasme penggemar otomotif kini sudah semakin bertumbuh dan semakin positif seiring dengan bangkitnya pergerakan industri. Oleh karena itu, MG pun semakin siap untuk menghadirkan kejutan mobil baru yang kami rencanakan sudah bisa di-preview di GJAW nanti," ungkap Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/3).

Di pertengahan Februari 2023 lalu, MG memberikan pembaruan pada New MG ZS yang dibalut dengan cat hitam pekat, bahkan hingga ke logo oktagonal dan velgnya. Edisi khusus semacam ini juga akan MG hadirkan di GJAW 2023 dengan menyulap MG 5 GT yang terkenal dengan warna kuning menterengnya dengan tampilan monokrom. Hal itu diharapkan akan menyedot lebih banyak lagi penggemar baru 4-door coupe ini.



Arief menambahkan, MG memang sudah menerapkan desain sebagai elemen esensial pada setiap produknya yang tergabung dalam pilar Brit Dynamic.

"Oleh karenanya, bagi MG menyajikan produk berkelas dengan gaya yang cocok dengan selera millennial dan gen z bukanlah tantangan yang berat. Kami yakin di pameran otomotif GJAW ini MG akan sekali lagi menyedot ratusan, bahkan mungkin, hingga ribuan pemesan," ungkapnya.

Mengawali tahun ini, New MG HS dihadirkan dengan segala pembaruannya yang atraktif dan fungsional. Di saat yang bersamaan model sedannya, MG 5 GT sukses mengungguli segmen sedan dengan penjualan tertinggi di antara para pesaingnya.

Pada IIMS 2023 kemarin, MG menghadirkan model elektrik paling futuristiknya MG4 EV yang diganjar penghargaan sebagai The Most Favourite Best EV oleh dewan juri IIMS 2023. Hal itu ditambah lagi penghargaan untuk The Most Favourite Best Booth berkat perpaduan desain karena dan warna biru elektriknya yang sukses mencuri perhatian ribuan pengunjung selama 11 hari dihelat di JIExpo Kemayoran. (OL-16)