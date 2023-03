Penjualan Mobil Honda di IIMS 2023 Catatkan 1.358 Unit

PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatat pemesanan sebanyak 1.358 unit mobil di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, yang digelar di JIExpo Jakarta yang digelar 16 – 26 Februari lalu. Angka pemesanan mobil Honda di IIMS tahun ini meningkat sebesar 27% dibandingkan angka di ajang yang sama pada tahun lalu.

Mobil Honda yang paling banyak dipesan di IIMS tahun ini adalah All New Honda HR-V dengan total 399 unit. Sementara model SUV terbaru yaitu Honda WR-V mencatat pemesanan sebanyak 377 unit. Model lain yang juga menyumbangkan pemesanan terbanyak adalah Honda Brio yaitu sebanyak 324 unit.

"Model favorit Honda seperti HR-V dan Brio dan model terbaru kami yaitu Honda WR-V masih menerima permintaan yang tinggi dari konsumen di awal tahun ini, termasuk pada ajang IIMS kali ini. Kami berharap hasil penjualan di IIMS yang positif ini menjadi trend yang dapat berlanjut di bulan-bulan mendatang," ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy, Kamis (2/3).

Selain mencatat hasil penjualan yang baik, beberapa produk Honda juga menerima berbagai penghargaan di ajang IIMS tahun ini. Honda WR-V menerima penghargaan sebagai Best Crossover SUV, sementara Honda Brio RS terpilih menjadi Best City Car, dan Honda City Hatchback RS mendapatkan gelar Best Hatchback. Pemilihan penghargaan ini ditentukan oleh juri dari perwakilan media dan para expert di bidang otomotif.

Pada ajang IIMS 2023, Honda menampilkan seluruh lini produk terbarunya, termasuk model terbarunya seperti Honda WR-V dan Honda HR-V seri monochrome yang untuk pertama kalinya tampil di ajang motorshow. Tak hanya itu, berbagai program penjualan menarik juga disiapkan untuk memudahkan konsumen membeli mobil Honda di ajang ini. (S-4)