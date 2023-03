MBDI Kembali Gelar Mercedes-Benz Mobile Service Clinic and Sales Event

SEPANJANG 2022 lalu, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) secara rutin mengadakan kegiatan Mobile Service Clinic and Sales Event di berbagai kota di Indonesia. Sukses digelar di Bogor, Bekasi dan Cirebon, Mobile Service Clinic and Sales Event kali ini kembali hadir di Bekasi, yaitu di area outdoor Kemang Pratama Sport Club yang didukung oleh dealer resmi PT Cakrawala Automotif Rabhasa dan berlangsung sejak 27 Februari hingga 5 Maret 2023.

President Director MBDI Choi Duk Jun menyampaikan, awal 2022 lalu perusahaan menegaskan komitmen untuk mempermudah layanan servis mobil bagi para pelanggan setia yang diwujudkan melalui kegiatan Mobile Service Clinic and Sales Event yang telah diadakan sebanyak delapan kali sepanjang 2022.

"Untuk mengawali tahun 2023, kami mengajak para pelanggan setia Mercedes-Benz di Bekasi dan wilayah sekitar untuk memeriksa kendaraan mereka agar terus berada dalam kondisi optimal untuk melakukan perjalanan dengan nyaman dan tenang,” ujar Duk Jun, Selasa (28/2).

Program ini memberikan layanan perawatan ringan seperti pemeriksaan umum, pemeriksaan emisi tanpa biaya, diskon khusus untuk untuk biaya perawatan (jasa) sebesar 10%; suku cadang sebesar 20%; oli mesin sebesar 40%; dan Mercedes-Benz Accessories & Collection sebesar 30%.

MBDI juga memberikan penawaran menarik lainnya seperti: voucer diskon Own Risk (OR) untuk perbaikan body, voucer diskon untuk servis berikutnya, test drive Mercedes-Benz A200 Progressive Line, suvenir untuk pelanggan, hingga program tukar-tambah (trade-in).

"Kegiatan Mobile Service Clinic and Sales Event merupakan bagian dari Best-Customer-Experience yang memudahkan layanan servis mobil bagi pelanggan yang berdomisili di luar kota Jakarta. Kali ini, kami mengadakan Mobile Service Clinic and Sales Event di Bekasi untuk semakin dekat dengan para pelanggan di wilayah setempat, menawarkan layanan purna-jual Mercedes-Benz dengan akses yang lebih mudah dan lebih dekat,” tutup Deputy Director of Customer Services MBDI Brea Adi Sarsa. (S-4)