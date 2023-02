Maxdecal dan Epson Berkolaborasi Hasilkan Stiker Khusus Otomotif Berkualitas Tinggi

Produk decal (stiker) otomotif Maxdecal mengumumkan kolaborasinya dengan produsen printer terkemuka di dunia, Epson untuk menyuguhkan stiker berkualitas terbaik bagi industri otomotif khususnya penggemar modifikasi Tanah Air. Kolaborasi bertajuk 'Best Printing Collaboration Epson and Maxdecal with Automotive Grade' ini didukung oleh PT Mulia Mandiri Supply (MMS) sebagai Master Dealer Epson dan Authorized Distributor Maxdecal di Indonesia.

“Pada kesempatan ini, kami ingin memperkenalkan kolaborasi hebat kualitas bahan Maxdecal dengan printer Epson yang menciptakan kombinasi istimewa. Kolaborasi Maxdecal dan Epson berawal pada tahun 2020, ketika Maxdecal mulai merilis stiker printing seperti APV80, AHG90, VPF100, LMP80, dan TMP80,” ungkao Research and Development Maxdecal Nofian Hendra di acara pengumuman kolaborasi di kantor PT. Epson Indonesia, Cibis Business Park, Jakarta Selatan, Senin (29/2).

Dalam kesempatan itu, MMS mendemonstrasikan keunggulan dari hasil cetak printer Epson di atas permukaan lembaran stiker Maxdecal yang diklaim memiliki katahanan warna terhadap perubahan akibat usia pakai.

"Kami menggunakan produk Maxdecal yang dicetak dengan printer Epson sejak 2017. Hingga saat ini, Alhamdulillah saya tidak pernah mendapatkan komplain dari konsumen kami hingga saat ini," ujar CEO & founder Ronita Digital Printing Imam Syahroni yang ikut hadir di acara itu.

Kelebihan lain dari Epson printer ada pada teknologi multi warna dan ecosolvent yang dapat digunakan dalam berbagai jenis cetakan. Salah satu printer yang digunakan adalah Epson SC-S80670 yang memiliki teknologi tinta 10 warna Epson UltraChrome GS3 dengan opsi warna putih atau silver metallic sehingga memiliki color gamut yang luas.

Imam mengaku, dulu perusahaannya sangat sulit untuk mendapatkan hasil cetak dengan warna-warna khusus, seperti warna-warna yang dimiliki marker Stabillo. Didukung dengan kualitas stiker Maxdecal High Glossy, hasilnya mampu membantu mengeluarkan warna-warna sesuai kebutuhan otomotif seperti mendekati warna fluorescent dan warna merah yang solid.

Hal ini dibuktikan saat lampu ruangan dipadamkan, dan saat terkena sinar lampu blitz kamera, permukaan stiker tersebut nampak sempurna memendarkan cahaya. "Selain lebih bergaya, hal ini tentu membuat sepeda motor lebih terlihat sehingga meningkatkan unsur safetynya," imbuh Imam.

Selain itu, setiap hasil cetakan dilapis dengan lembaran Paint Protection Film (PPF) yang mampu melindungi permukaan stiker dari goresan. "Ada dua tipe pelapis, yaitu glossy yang mengkilap, dan matte (dof). Selain meningkatkan ketahanan warna, juga antigores. Bila tergores, akan hilang saat terkena panas," ujar Imam.

Soal keakuratan warna, Sales Manager MMS Meldy Feryanto menegaskan bahwa kualitas printer Epson memang tidak perlu diragukan. "Printer Epson sanggup menghasilkan warna yang stabil dan solid serta 99% hasil warna cetakan sesuai dengan desain yang dibuat,” ujar Meldy.

Salah satu kombinasi terbaik adalah penggunaan printer Epson SureColor SC-S80670 dengan bahan Maxdecal Reflective APR100. Produk Maxdecal yang juga dapat dicetak menggunakan mesin printer Epson adalah Maxdecal APV80, AHG90, VPF100, LMP80, dan TMP80. Sedangkan mesin Epson yang dapat digunakan untuk mencetak bahan Maxdecal saat ini ada 3 tipe printer tinta ecosolvent yaitu SC-S40670, SC-S60670, dan SC-S80670 dan 1 tipe tinta resin yaitu SC-R5030L.

“Epson SureColor S80670 memiliki ukuran picoliter print head sampai dengan 4.2 picoliter sehingga menghasilkan warna yang detail dan memiliki warna merah dan orange terpisah sehingga mempunyai gamut warna yang luas,” ujar Meldy Feryanto.

Tak hanya menampilkan hasil cetak yang optimal, printer Epson juga memiliki keunggulan karena perawatannya yang minim. Printer Epson juga sangat mudah dioperasikan, sehingga mudah digunakan bagi pemula sekalipun. Maxdecal berharap kombinasi antara mesin Epson dan material sticker Maxdecal dapat selalu menjadi kombinasi yang hebat dan disukai banyak penggunanya. “Kami juga berharap dapat terus bekerjasama di setiap event, terutama pada berbagai event otomotif,” tutup Nofian. (S-4)