Wuling Raih Beragam Penghargaan di IIMS 2023

WULING Motors (Wuling) berhasil meraih empat penghargaan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023. Dalam acara Closing Ceremony IIMS 2023 yang diadakan pada Sabtu(25/2) lalu, Wuling dianugerahkan tiga penghargaan yang diberikan langsung oleh President Director PT Dyandra Promosindo Daswar Marpaung, mulai dari penghargaan Most Affordable Crossover untuk Wuling Alvez, Best Electric City Car untuk Wuling Air ev, dan Best Booth Car 500-1000 sqm. Salah satu usher Wuling, Deleika Sadya Ayasha juga berhasil menyabet gelar Miss IIMS 2023.

"Kami berterima kasih atas sederet penghargaan yang diberikan kepada Wuling di IIMS 2023. Kami mengapresiasi sambutan hangat terhadap lini produk yang kami hadirkan di IIMS tahun ini, terutama Alvez yang sukses mendapat predikat sebagai Most Affordable Crossover dan Air ev yang diberikan gelar Best Electric City Car. Melalui pencapaian ini, kami semakin terdorong untuk terus mewujudkan komitmen dalam menghadirkan inovasi dan menyediakan layanan terbaik bagi pelanggan sejalan dengan semangat 'Drive For A Better Life'," jelas Public Relations Manager Wuling Motors Brian Gomgom.

Penghargaan pertama yang diraih adalah Best Booth Car 500-1000 meter persegi, bertemakan 'Experience All At Once', yang memadukan nuansa warna terang dengan konsep futuristik. Tercatat ada sebanyak 10 unit produk ditampilkan Wuling di pameran kali ini yang terdiri dari tujuh unit dari berbagai segmen, yakni New Energy Vehicle, SUV, MPV, hingga kendaraan komersial; serta tiga special display unit meliputi dua Air ev modifikasi dan kolaborasi Formo Max bersama dengan Kopi Nako.

Untuk penghargaan kedua yakni compact SUV terbaru dari Wuling, Alvez 'Style & Innovation in One SUV' sukses mendapatkan predikat Most Affordable Crossover. Kendaraan yang baru saja diluncurkan di IIMS 2023 ini memadukan desain eksterior yang stylish, interior yang modern, serta inovasi teknologi berkendara di dalam satu produk SUV. Alvez dipasarkan dengan harga yang kompetitif, mulai dari Rp209.000.000 hingga Rp295.000.000.

Berikutnya ada Wuling Air ev 'Drive For A Green Life' yang mendapatkan penghargaan sebagai Best Electric City Car atau mobil listrik untuk perkotaan terbaik. Berkat ukuran bodi yang compact, Air ev memampukan penggunanya untuk bergerak bebas menembus tantangan perkotaan, layaknya udara yang dapat bergerak bebas, plus kemudahan pengisian daya di rumah, didukung inovasi berkendara, serta biaya kepemilikannya yang ekonomis.

Sementara salah satu usher Wuling yang bernama Deleika Sadya Ayasha yang mendapatkan gelar Miss IIMS 2023, terpilih dengan menyisihkan 60 peserta lain dari berbagai brand peserta IIMS 2023. Penilaian yang dilakukan tidak hanya berdasarkan kecantikan, tetapi juga kemampuannya dalam menguasai produk Wuling yang dipamerkan sebagai jembatan informasi kepada pengunjung yang ingin mengetahui seputar produk dan teknologi Wuling. (S-4)