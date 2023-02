Indonesia International Motor Show (IIMS) BOOST 2023 Sabet Rekor MURI

AJANG pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) BOOST 2023, di JIExpo Kemayoran Jakarta. IIMS 2023 telah resmi ditutup. Melihat antusiasme pengunjung, peserta, hingga pencapaian sementara, PT Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara optimistis IIMS tahun ini meraih sukses besar.

Dalam sambutannya, Project Director IIMS 2023 Daswar Marpaung mengucapkan terima kasih kepada seluruh ekosistem yang terlibat dalam kesuksesan penyelenggaraan IIMS 2023 ini, khususnya kepada pemerintah Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah hadir dan meresmikan IIMS 2023 secara langsung, beserta jajarannya Menteri Kabinet Indonesia Maju yang menyempatkan hadir dan meninjau pameran ini termasuk dukungan dari seluruh jajaran pemerintah Pusat hingga Daerah.

"Malam ini adalah cermin konsep IIMS yang mampu menjadi salah satu instrumen pemantik untuk memulihkan gairah industri otomotif tanah air. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh APM & Dealer yang sama-sama berjuang mulai dari tahun pandemi hingga pasca pandemi, kita masih bisa berjalan berdampingan untuk meraih tujuan yang sama yaitu industri otomotif tanah air yang semakin maju dan baru dalam menyambut era elektrifikasi," ujar Daswar dalam sambutannya, Sabtu (25/2).

Tahun ini Dyandra Promosindo dinilai sukses menyajikan keunikan pameran otomotif IIMS setiap tahunnya, IIMS Sky Bridge yang hadir pertama kalinya dalam perhelatan IIMS BOOST 2023 mampu memecahkan rekor MURI dan mengemban predikat 'Pameran Otomotif Pertama dengan Fasilitas Jembatan Penyeberangan'.

"Sky Bridge adalah hasil brainstorm tim Dyandra Promosindo, dengan tujuan untuk menyenangkan seluruh exhibitor IIMS 2023. Sky Bridge diadakan karena berdasarkan bertahun-tahun pelaksanaannya, giat test drive and ride di area outdoor selalu ramai, di satu sisi pengunjung yang berlalu lalang semakin bertambah setiap tahunnya. Selain itu, IIMS Track dengan panjang lebih dari 500 meter dalam satu putaran juga disediakan dalam IIMS 2023 kali ini, untuk membuat pengunjung yang hendak membeli mobil dan motor baru, dapat menjajal mobilnya dengan lintasan yang lebih panjang lagi guna pengalaman yang lebih memuaskan. Mudah-mudahan dengan konsep IIMS Track dan IIMS Sky Bridge, IIMS tahun depan dapat membuat exhibitor dan lainnya semakin puas dengan konsep yang ditawarkan Dyandra Promosindo." papar Rudi MF Project Manager IIMS 2023.

Kesuksesan IIMS 2023 tidak lepas dari dukungan MUFG Bank dan PT Bank Danamon Indonesia sebagai Official Bank Partner serta PT Adira Dinamika Multi Finance sebagai Official Multifinance Partner, Pertamina dan PLN sebagai Official Sponsor, dari sektor industri pendukung. IIMS 2023 juga berkolaborasi dengan Mobbi sebagai Official Trade-in Partner, J&T Cargo sebagai Official Logistic Partner, Bridgestone sebagai Official Tire Partner, MRT Jakarta sebagai Official Public Transportation Partner, serta V-Kool Indonesia, Suryanation, Namota, Enjoy Jakarta, dan Mayora. (S-4)