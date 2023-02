Wuling Air ev Dukung Mobilitas Musisi di IIMS Infinite Live

WULING Motors (Wuling) turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan IIMS Infinite Live sebagai inovasi yang memadukan pameran otomotif dengan industri hiburan melalui Air ev, kendaraan listrik pertamanya di Indonesia.

Tercatat ada sebanyak tiga unit Wuling Air ev yang menjadi Official Infinite Live Shuttle Car untuk para musisi Tanah Air yang perform di panggung utama sepanjang periode pameran IIMS 2023 berlangsung sepanjang 16-26 Februari.

“Hadirnya IIMS Infinite Live dalam gelaran IIMS 2023 ini sejalan dengan semangat yang Wuling bawakan di tahun ini, ‘Experience All At Once’. Inisiatif ini memadukan aspek inovasi otomotif, hiburan, serta gaya hidup yang tentunya sangat menarik bagi para pengunjung. Tentunya kami juga berbangga bahwa Air ev dapat menjadi Official Infinite Live Shuttle Car yang digunakan untuk mobilitas para musisi,” terang Public Relations Manager Wuling Motors Brian Gomgom.

Project Manager IIMS 2023 Rudi MF menyampaikan, pihaknya menghadirkan panggung IIMS Infinite Live dengan deretan musisi Indonesia untuk memberikan warna baru dalam pameran otomotif di Indonesia.

"Pengunjung IIMS 2023 dapat mencari mobil atau motor impian dan menikmati pertunjukan musik favorit mereka. Kami turut senang dengan dukungan Wuling Air ev sebagai sarana mobilitas para musisi yang tentunya mudah digunakan dan ramah lingkungan,” ujar Rudi MF, Kamis (23/2).

Anggota Band The Adams Saleh Husein memuji 'kendaraan tanpa suara' ini setelah menaikinya dari lahan parkir JIExpo ke area panggung IIMS infinite Live. “Mobil Wuling Air ev, selain nyaman dan lega, mesinnya juga tidak bersuara sehingga pengalaman berkendara lebih oke!” ujar Saleh.

Berbeda dengan gitaris J-Rocks Sony Ismail yang justru terkagum dengan performa suspensi Air ev. “Ini pertama kali, gue ga nyangka ternyata nyaman, terus suspensinya enak, torsinya juga instan. Nggak nyangka kalau mobil listrik seperti itu. Tertarik banget sih gue!” ujar Sony. (S-4)