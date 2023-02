Inovasi Anak Bangsa yang Mendunia, Dakodok Hadir di IIMS

AJANG Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di Jakarta menghadirkan VW Dakodok yang merupakan hasil perkawinan silang antara VW Dakota dan VW Kodok tipe pertama (Beetle Split Window). Kendaraan modifikasi ini dibangun oleh Denny Kusumah. Mobil ini mewakili Indonesia dan berhasil mendapatkan posisi pertama di ajang Hot Wheels Legends Tour Indonesia pada September 2022 dan mendapatkan posisi pertama di Hot Wheels Legends Tour Regional Fan Favorite Asia Pacific Oktober 2022 hingga menjadi 10 besar finalis Hot Wheels Legends Tour Global pada November 2022.

Kang Denny, sebutan sang modifikator VW Dakodok, dalam talkshow di IIMS 2023 mengatakan kehadiran Dakodok yang bisa mewakili Indonesia di kancah dunia membuatnya memiliki harapan dapat menjadikan kendaraan itu sebagai contoh untuk bengkel-bengkel custom dan semua pelaku kreativitas di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik hingga dapat berpartisipasi dalam ajang dunia. The Power Of Creativity, Innovating Beyond Limits, Driven By Passion ialah slogan Dakodok yang juga merupakan ikon dari brand MOVI dengan nilai, visi, dan misi yang sejalan.

"Kami menjadikan Dakodok sebagai ikon dari brand MOVI yang memang memiliki tujuan bersama untuk menunjukkan sebuah inovasi karya anak bangsa yang diakui dunia. Ini hasil kreasi bengkel lokal yang dikerjakan sepenuhnya oleh orang Indonesia. Hal ini juga membuktikan UMKM Indonesia dapat berprestasi di level dunia. Ide warna merah putih juga merupakan perwujudan nasionalisme dari warna bendera kita sebagai pemersatu bangsa," ujar Ferdinand selaku CEO MOVI dalam keterangan tertulis, Selasa (21/2).

Mobil tersebut akan dipamerkan dari 16-26 Februari 2023 dalam ajang IIMS 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, hall B3, booth S20. (OL-14)