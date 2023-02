Intip Program Toyota di IIMS 2023

SEBAGAI bentuk dukungan pada Indonesia Internasional Motorshow (IIMS) 2023, PT Toyota-Astra Motor (TAM) menyiapkan solusi mobilitas menarik dengan berbagai benefit tambahan berupa paket layanan kepemilikan sampai layanan after sales untuk memberikan kemudahan dan kenyamana lebih bagi pengunjung.

Spesial di IIMS 2023 ini, Toyota menawarkan berbagai macam pilihan benefit yang menarik kepada para pelanggan. Melalui layanan Toyota Official Store Solution (TOSS), EZ Deal, Toyota Spektakuler, KINTO, T-Care, hingga layanan Trade-in.

“Spesial di IIMS ini, kami menghadirkan berbagai solusi mobilitas yang lengkap mulai dari program usership, ownership, dan aftersales dengan benefit yang menarik. Kami harap para pelanggan dapat sepenuhnya memanfaatkan program-program yang kami hadirkan untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam bermobilitas,” ucap Marketing Director TAM Fumitaka Kawashima.

Melalui program usership EZ Deal, Toyota menawarkan benefit tambahan bagi pelanggan yang membeli Toyota Rush, Veloz dan Avanza berupa gratis asuransi untuk periode dua tahun. Bagi pelanggan yang memilih Kijang Innova Zenix akan mendapat kemudahan berupa cicilan ringan mulai Rp6 juta-an per bulan.

Melalui program Toyota Spektakuler, pembelian Avanza, Veloz, Rush, dan Kijang Innova Zenix akan mendapatkan free insurance selama 2 tahun senilai Rp16 juta dan low rate dengan DP mulai dari 20%. Pelanggan yang membeli Kijang Innova Zenix Gasoline juga akan mendapatkan special rate 2,27% dengan DP 25%.

Bagi pelanggan yang menginginkan kemudahan dalam memiliki mobil tanpa perlu memikirkan perawatan dan perbaikan, Toyota juga menghadirkan KINTO dengan benefit tambahan berupa cashback sampai dengan Rp2 juta. Pelanggan juga berkesempatan mendapatkan direct gift Air Purifier dan Smart Watch dalam setiap transaksi dengan KINTO.

KINTO merupakan program usership dari Toyota yang memungkinkan pelanggan untuk bisa menggunakan mobil baru dengan sistem subscription tanpa perlu mengkhawatirkan biaya-biaya lainnya, termasuk pengurusan surat-surat, asuransi, pajak, servis, dan maintenance.

Dalam upaya menghadirkan peace of mind bagi para pemilik Toyota, TAM juga hadirkan salah satu program aftersales di IIMS 2023, yaitu T-CARE dengan benefit: Bebas Biaya Jasa dan Bebas Biaya Suku Cadang sebanyak 6x selama 3 tahun, dan reward berupa Extended Warranty selama 1 tahun / 20.000 km. Sehingga total Toyota Warranty tercatat menjadi 4 tahun / 120.000 km, jika pelanggan rutin servis setiap 6 bulan.

Benefit lain yang ditawarkan Toyota berupa Toyota Insurance (Drive Safe & Get the Prize). Dengan mengaktifkan aplikasi T-Intouch dan Insurance, berpeluang memenangkan hadiah Rp2 juta per tahun, lalu ada layanan Trade-In dengan berkesempatan mendapatkan cashback Astrapay hingga Rp7 juta dan hadiah menarik lainnya.

Layanan TOSS juga disediakan selama IIMS untuk memudahkan pelanggan di seluruh Indonesia mencari mobil terbaru Toyota, spare part, aksesoris, serta paket servis, dan berkesempatan mendapatkan cashback Rp1 juta, serta 10 gram emas.