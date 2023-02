Suzuki Sajikan Mobil Baru hingga Simulasi Eco-Driving di IIMS 

MENGUSUNG tema 'New Generation of Urban Mobility', PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) hadir di pameran otomotif IIMS 2023 yang digelar pada 16-26 Februari 2023 dengan beragam lini produk pilihan. Kali ini Suzuki memamerkan 10 line up mobil, 5 unit mobil test drive, aksesoris resmi, hingga simulasi teknik berkendara Eco-Driving untuk menambah pengalaman bagi pengunjung.

Tidak hanya memamerkan lini produk pilihan saja, tetapi pengunjung booth Suzuki Indonesia yang berlokasi di Hall A2 JIExpo Kemayoran juga dapat mengikuti berbagai permainan dan menikmati hiburan yang disajikan.

Menurut 4W Marketing Director SIS Donny Saputra, tema booth New Generation of Urban Mobility yang diusung Suzuki menggambarkan kedinamisan mobilitas masyarakat masa kini.

"Ada yang special di tahun ini yaitu kami menambahkan simulasi teknik berkendara Eco-Driving yang ditujukan untuk pengunjung agar mengetahui tentang bagaimana teknik Eco-Driving ini dapat bekerja optimal,” tambah Donny, Jumat (17/2).

Suzuki juga memberikan banyak hal menarik bagi pengunjung agar merasa nyaman dan menyenangkan dengan hadirnya area display unit, area transaksi, kids zone, game corner, dan juga 360 spinner photobooth, Suzuki juga hadirkan penampilan hiburan dari Ardhito Pramono pada 19 Februari 2023, dan Fiersa Besari pada tanggal 25 Februari 2023.

Di area dispkay unit terdapat 10 line up mobil, yang salah satunya adalah Grand Vitara yang baru diperkenalkan pada 16 Februari lalu di pameran otomotif IIMS 2023. Grand Vitara hadir dengan tampilan menawan serta dilengkapi dengan fitur-fitur yang atraktif.

Selain Grand Vitara, Suzuki juga menghadirkan All New Ertiga Hybrid yang lebih dahulu diperkenalkan dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki dan menjadi LMPV pertama di Indonesia yang menyematkan teknologi hybrid.

Selama pameran otomotif ini berlangsung, Suzuki juga memberikan program penjualan yang menguntungkan bagi pengunjung yang melakukan transaksi di IIMS 2023. Bagi calon konsumen yang akan melakukan pembelian mobil penumpang seperti All New Ertiga, XL7 dan Baleno akan berkesempatan mendapatkan promo uang muka sebesar 10%, bunga kredit rendah, pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun.

Selain itu, ada pula tambahan cashback sebesar Rp3 Juta untuk XL7 dan cashback Rp4 Juta untuk All New Ertiga dan Baleno transmisi Manual apabila calon konsumen melakukan tukar tambah melalui Auto Value. Kemudian untuk model S-Cross, calon konsumen cukup memberikan Total Down Payment (TDP) sebesar 15%, mendapatkan bunga kredit rendah dan pilihan tenor hingga 7 tahun.

Tidak hanya ditujukan untuk mobil penumpang saja, tetapi juga ditujukan bagi para pelaku bisnis atau wirausahawan, yaitu model New Carry yang merupakan raja nya pick-up dari Suzuki. Calon konsumen berkesempatan mendapatkan promo muka rendah, potongan angsuran, bunga kredit yang kompetitif dan pilihan tenor cicilan hingga 5 tahun. Sebagai penambah untung bagi calon konsumen, Suzuki juga memberikan hadiah langsung berupa uang elektronik yang bernilai Rp500.000 hingga Rp2 juta sesuai dengan tipe mobil Suzuki yang dipilih.

Selain itu Suzuki juga menyediakan 5 unit test drive seperti All New Ertiga Hybrid, XL7, dan Baleno. Pengunjung hanya perlu mendaftar di booth Suzuki dengan mengisi form registrasi dan melengkapi data diri melalui QR Code yang telah disediakan untuk mengikuti sesi test drive ini.

Setelah melakukan test drive, pengunjung juga berkesempatan mengikuti permainan claw machine yang tersedia di booth yang akan diundi di hari terakhir pada tanggal 26 Februari 2023. Pengunjung yang mengikuti test drive berkesempatan mendapatkan hadiah berupa logam mulia untuk 3 orang pemenang, voucer hotel senilai Rp6 Juta untuk 6 orang pemenang, dan voucer MAP senilai Rp4 Juta untuk 8 orang pemenang. (S-4)