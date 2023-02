TAM Rilis Corolla Cross GR Hybrid di IIMS 2023

PT Toyota-Astra Motor (TAM) memperkenalkan New Toyota Corolla Cross varian GR Sport di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang berlangsung dari 16-26 Februari 2023 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran. Peluncuran line up terbaru ini mempertegas komitmen TAM terhadap pencapaian target netralitas karbon dengan semangat Mobility for All.

President Director TAM Hiroyuki Ueda menyampaikan, perusahaannya tetap berkomitmen menyediakan pilihan kendaraan termasuk yang berteknologi elektrifikasi dan GR sebagai pilihan kepada masyarakat Indonesia. Harapannya Toyota bisa terus menghadirkan berbagai pilihan mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin beragam, serta dapat meningkatkan kualitas hidup dan melestarikan lingkungan sekitar.



“Melalui ajang IIMS ini, kami menghadirkan Mobility for All, yang merupakan komitmen Toyota dalam upaya memberikan berbagai solusi mobilitas. Tidak hanya menyediakan berbagai pilihan kendaraan, tapi juga dilengkapi dengan teknologi terbaru yang lengkap, serta berbagai layanan mobilitas yang accessible dan advanced,” kata Hiroyuki di pameran IIMS 2023, Kamis (16/2).



Hiroyuki san menambahkan, kehadiran New Corolla Cross varian GR Sport ini menjadi model GR pertama dengan teknologi Hybrid EV di Indonesia. Model ini pun melengkapi jajaran GR lainnya, yakni GR Yaris, GR Supra, GR 86, All New Agya GR Sport, Fortuner GR Sport, Rush GR Sport, Raize GR Sport, Hilux GR Sport dan Yaris GR Sport.

Tidak lupa TAM juga menghadirkan All New Agya yang baru saja debut secara global di Indonesia. Agya generasi ke-2 ini dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas yang lebih luas di segmen yang berbeda, dengan peningkatan menyeluruh pada platform, mesin, transmisi dan suspensi baru untuk menghadirkan performa yang lebih baik namun tetap efisien.

Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy menambahkan, di perhelatan IIMS 2023 ini Toyota menampilkan berbagai lineup ever-better cars sebanyak 15 unit. Mulai dari pilihan kendaraan berteknologi elektrifikasi, GR sports dan sporty car, hingga model-model lainnya yang bisa menjadi solusi mobilitas masyarakat Indonesia.

“Melalui keikutsertaan pada IIMS 2023 ini, pengunjung dapat melihat berbagai improvement yang terus dilakukan oleh Toyota dalam rangka memberikan berbagai benefit yang bisa dinikmati pelanggan baik dari sisi produk, teknologi dan layanan. Salah satunya melalui kehadiran Hybrid EV GR Sport pertama di Indonesia, New Corolla Cross versi GR Sport beserta total packagenya, yang juga telah dilengkapi dengan layanan telematics T Intouch hingga layanan aftersales T-Care demi memberikan peace of mind bagi para pelanggan,” kata dia.

Anton berharap upaya continuous improvement yang dilakukan pada produk-produk baru Toyota serta layanan pendukungnya, dapat memenuhi kebutuhan mobilitas yang melebihi ekspektasi pelanggan. (S-4)