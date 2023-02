Honda Umumkan Pemanfaatan Hidrogen untuk Produk dan Aktivitas Perusahaan di Masa Depan

HONDA mengumumkan inisiatif perluasan pemanfaatan teknologi berbahan bakar hidrogen untuk produk serta aktivitas perusahaan pada 2050 mendatang. Honda melihat bahwa teknologi kendaraan berbahan bakar hidrogen sebagai salah satu energi alternatif yang mempunyai potensi tinggi disamping teknologi listrik.

Hidrogen memiliki karakteristik unik yang dapat menyimpan dan mengangkut energi dengan kepadatan tinggi dan mengisi tangki dengan cepat. Sistem sel bahan bakar ini diharapkan lebih efektif sebagai sumber tenaga untuk produk mobilitas ukuran besar yang banyak digunakan.

Honda telah melakukan penelitian dan pengembangan teknologi hidrogen dan fuel cell electric vehicle (FCEV) selama lebih dari 30 tahun. Sejak 2013, Honda telah bekerja sama dengan General Motor (GM) dalam pengembangan bersama sistem sel bahan bakar masa depan. Honda adalah salah satu perusahaan pertama yang berfokus pada potensi hidrogen menuju realisasi masyarakat zero carbon.

"Honda berusaha mewujudkan zero carbon dengan memanfaatkan teknologi hidrogen Honda dimana kami ingin memperluas lingkaran pemanfaatan hidrogen secepat mungkin. Untuk mencapai tujuan ini, kami telah mengidentifikasi empat domain inti yang akan kami fokuskan selama fase awal bisnis hidrogen kami: model Honda FCEV, kendaraan komersial, pembangkit listrik stasioner, dan mesin konstruksi," ungkap Operating Executive and Head of the Business Development Supervisory Unit Honda Arata Ichinose.

Honda berencana untuk memulai penjualan model FCEV baru pada 2024 di Amerika Utara dan Jepang. Model FCEV Honda dibangun dari basis CR-V yang diperkenalkan tahun lalu di Amerika Utara. Keunggulan FCEV memungkinkan berkendara jarak jauh dengan waktu pengisian bahan bakar singkat, model FCEV baru ini akan menampilkan fungsi plug-in yang menawarkan kenyamanan EV yang dapat diisi ulang di rumah.

Honda menargetkan untuk tingkat penjualan awal 2.000 unit per tahun dan akan berusaha untuk memperluas penjualan secara bertahap. Target tersebut akan meningkatkan penjualan 60.000 unit pada 2030, dan menjadi beberapa ratus ribu unit per tahun pada paruh kedua 2030-an. Honda berusaha untuk mewujudkan netralitas karbon pada tahun 2050 sesuai dengan inisiatif perusahaannya.