Daihatsu Resmikan Dimulainya Pembangunan Pabrik Baru di Karawang

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) meresmikan seremoni groundbreaking pembangunan pabrik perakitan modern dan ramah lingkungan di Karawang Assembly Plant, yang berlokasi di Kawasan Industri Suryacipta, Karawang Timur, Jawa Barat pada Kamis (2/2). Pembangunan fasilitas perakitan baru ini bertujuan agar ADM dapat terus menyediakan kendaraan berkualitas tinggi kepada pelanggan dengan harga yang tetap kompetitif, sekaligus menjaga keberlanjutan perusahaan.

Peresmian dilakukan oleh Sekretaris Jendral Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Sekjen Kemenperin) Dody Widodo, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi, Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Ir H Hanafi MM, Executive Vice President of Daihatsu Motor Co Ltd (DMC) Hiromasa Hoshika, Direktur PT Astra International Tbk Hamdhani Dzulkarnaen Salim, Regional Chief Executive Officer Toyota Tsusho Asia Pacific Mitsuhiro Tsubakimoto, Presiden Direktur ADM Yasushi Kyoda, dan Wakil Presiden Direktur ADM Erlan Krisnaring Cahyono.

Sekjen Kemenperin Dody Widodo mengatakan, pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada komitmen Daihatsu yang menjadikan Indonesia sebagai basis produksi Daihatsu di luar Jepang. Hal ini juga menjadi bukti bahwa PT Astra Daihatsu Motor berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mengembangkan industri kendaraan bermotor di Indonesia.

“Selamat dan sukses kepada PT Astra Daihatsu Motor atas pencapaian prestasi yang membanggakan. Kami berharap, ke depannya ADM dapat terus berinovasi dan berkontribusi secara aktif dalam pengembangan industri otomotif Indonesia serta dapat memantapkan posisinya sebagai salah satu produsen kendaraan bermotor roda empat terbesar di Indonesia, di Asia Tenggara bahkan di dunia,” ujar Dody Widodo.

Pabrik baru dengan nilai investasi sekitar Rp2,9 triliun ini akan mengadopsi konsep E-SSC (Evolution, Simple, Slim, Compact), serta memiliki kapasitas produksi sebesar 140.000 unit per tahun. Pabrik ini juga mendukung berbagai aspek produksi, seperti teknologi yang modern, lingkungan dan tempat kerja yang lebih aman dan nyaman bagi karyawan, serta kualitas dan tingkat pengiriman yang lebih cepat.

Rencana pembangunan pabrik ini sekaligus membuktikan Daihatsu berkomitmen dalam usahanya menuju netralitas karbon yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan atau SDG’s untuk Indonesia di masa depan. Fasilitas pabrik baru yang akan dibangun ini nantinya akan memanfaatkan energi terbarukan yang dapat mengurangi kadar emisi karbon hingga 20%.

Seremoni rencana pembangunan fasilitas produksi terbaru ini merupakan pembaruan dan akan menggantikan pabrik yang sebelumnya berlokasi di Sunter, tepatnya Lini 1, yang telah beroperasi selama 27 tahun. Pembangunan ini sekaligus merupakan kelanjutan dari pembangunan pabrik sebelumnya yang pernah diresmikan di Karawang, yaitu Karawang Assembly Plant Line 1 pada 2011 lalu.

“Seremoni Groundbreaking ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada seluruh pihak, khususnya kepada pemerintah Indonesia, mitra Daihatsu, serta seluruh pelanggan setia. Pembaruan pabrik ini merupakan tonggak penting kami untuk menuju masa depan, serta wujud komitmen kami untuk kerjasama lebih lanjut dengan Indonesia,” ujar Yasushi Kyoda,.

ADM telah hadir selama hampir 45 tahun sejak 1978. Daihatsu juga berhasil mempertahankan posisi ke-2 dalam penjualan otomotif di Indonesia selama 14 tahun berturut-turut sejak 2009. Capaian produksi Daihatsu pada 2022 lalu juga catatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah Daihatsu di Indonesia dengan capaian lebih dari 560 ribu unit. (S-4)