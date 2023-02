Produk Aftermarket Indonesia Siap Pameran di Osaka Automesse 2023

OLX Autos IMX 2023 akan membuka rangkaian seri perdana di pameran modifikasi Osaka Automesse (OAM) 2023. Pameran modifikasi yang diprakarsai perusahaan Kotsu Times Sha ke-26 ini akan berlangsung di Gedung Intex Osaka, Suminoe-ku, Osaka, Prefektur Osaka, Jepang pada 10 - 12 Februari 2023 mendatang.

Dalam muatan tema ‘spread, connect for exciting life with your car’, OAM 2023 fokus pada persiapan menyongsong bangkitnya industri modifikasi Jepang usai terdampak pandemi. Selain menjadi barometer komunitas modifikasi di Jepang, OAM 2023 mulai merambah ke jenis Electric Vehicle (EV).

Kerjasama OLX Autos IMX 2023 bersama OAM 2023 turut mengajak para produsen brand aftermarket dan lifestyle lokal Indonesia untuk ikut berpameran. Untuk itu, tim Great of Indonesia (GoI) siap bertolak ke Jepang demi memperkenalkan, mengembangkan, dan memperluas gagasan seputar industri modifikasi dan aftermarket tanah air.



“OLX Autos IMX 2023 menjadi wadah kegiatan yang beririsan dengan sub sektor desain produk di Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif RI yang tentunya diharapkan dapat membuka peluang industri kreatif Indonesia dalam melakukan akselerasi. Kolaboras OLX Autos IMX 2023 dan pameran modifikasi Osaka Automesse dapat memperluas target pasar para pelaku industri modifikasi dan aftermarket sebagai bagian dari industri kreatif di Indonesia.” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno dalam pesan video.

Sementara itu Founder NMAA sekaligus IMX Project Director Andre Mulyadi dalam acara press conference yang digelar di White Collar SCBD, Jumat (3/20) menyampaikan terima kasih kepada Automesse Association dan Nippon Auto Parts Aftermarket Committee (NAPAC) atas ketersediaannya dalam mendukung industri modifikasi dan aftermarket Indonesia.

"Semoga dapat terus bersinergi menyebarkan edukasi seputar modifikasi yang proper sekaligus menjadi sarana bertukar ide dan gagasan agar dapat memotivasi industri modifikasi dan lifestyle di Indonesia dan Jepang,” imbuh Andre.

NMAA dan IMX berkomitmen untuk menyebarkan kesadaran pentingnya potensi besar industri aftermarket sebagai salah satu penopang berkembangnya tren otomotif di Indonesia, sekaligus menjadikan industri aftermarket dan modifikasi sebagai industri yang menjanjikan untuk digeluti.

Sekjen Osaka Automesse Management Yoshizaka mengatakan, banyaknya kendaraan asal Jepang yang hadir di Indonesia dapat berpengaruh terhadap hadirnya produk aftermarket lokal dari Indonesia atau sebaliknya.

“Kolaborasi antara Automesse, dan NMAA yang menyelenggarakan IMX mendatangkan prospek pasar yang baik untuk industri aftermarket dimana kita dapat terus bersinergi untuk bertukar ilmu, produk, dan informasi,” sambung Yoshizaka san.

Ia menambahkan, pasar suku cadang aftermarket akan semakin bertambah seiring dengan peningkatan produk yang memenuhi kebutuhan bagi konsumen seperti peningkatan suku cadang impor meliputi velg dan knalpot aluminium kualitas Jepang.

"Kami berupaya terus mengumpulkan, menyebarkan informasi, dan juga menyiapkan tempat strategis agar industri otomotif khususnya modifikasi Indonesia dapat merasakan pengalaman berinteraksi dengan publik dunia di OAM 2023,” tutup Yoshizaka san. (S-4)