Kompetisi DCVI TechMasters 2022/2023 dan SalesMasters 2022 Masuki Babak Final

MI/NURTJAHYADIKOMPETISI SALES DAN TEKNISI: (dari kiri) Head of Product & Marketing Bus and Truck PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) Faustina, President Director DCVI Naeem Hassim, Head of Customer Service and Part DCVI Nina Violenty dan Training Manager Customer Services Part (CSP) Training DCVI Imam Sujono di sela-sela acara final kompetisi di Service Training Center DCVI Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (6/2)